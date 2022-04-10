踏入4月份，天氣開始回暖。相信有不少人都會為衣櫃轉季的問題而煩惱。羽絨外套應該如何清洗呢？毛衣縮水的問題又如何解決呢？《日テレNEWS》日前分享3種冬天衣物清洗、收納的秘訣，幫助大家為換季作好準備。



「洗衣專家」大貫和泉小姐（《日テレNEWS》截圖）

洗衣專家大貫和泉小姐在《日テレNEWS》中介紹了冬天衣物的清洗、收納秘訣，解決大家洗冬天衣物時常有的問題和煩惱。

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到了4月份，有不少人會開始整理衣櫃，替換輕薄的衣物迎接新一季。不過衣櫃轉季也會引起不少問題和煩惱。洗衣專家大貫和泉小姐首先介紹毛衣的正確清洗方法。她表示洗毛衣的第一步是要先看清楚洗衣標籤。在洗衣標籤中沒有X的毛衣才可以用洗衣機清洗。清洗的時候必須先將毛衣摺好，並放進洗衣網。除此以外，用標準模式清洗毛衣的話，有機會會令它縮水，所以必須將洗衣模式調至水流較弱或手洗模式。配合毛衣專用或精緻衣物專用的洗衣液，就能進一步防止衣物變形和起毛粒。而晾乾的時候，應該放在室内陰涼處，避免衣物變黃。

有市民在街訪中表示，自己曾經在用洗衣機洗羽絨外套時失敗， 裏面的羽絨和棉花變成一團團，令外套變得軟軟的，失去保暖作用，不能再穿。羽絨外套不可以用洗衣機清洗，因爲防水功能會令外套浮起，難以清洗污跡。因此在手洗前先要用沾有少量清潔劑的濕海綿輕壓有污跡的部分，然後放在洗衣機或洗衣桶内，用輕壓方式清洗外套。之後放進洗衣機進行1分鐘左右的脫水程序。在室内陰涼處稍微晾乾後，用雙手由下至上夾著外套輕輕拍打，就可以保持羽絨外套鬆軟。

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最後《日テレNEWS》亦介紹了防止衣服被蟲蛀的保存方法。原來蛀衣蟲經常會在塵埃或衣服毛粒中產卵，然後蛀食衣服。因此必須恆常為衣服儲物箱或衣櫃作徹底清潔，抹除塵埃。使用懸掛式除蟲劑的時候也要注意衣服之間的間隔，確保衣櫃内空間充分，均衡放置除蟲劑。至於粒狀的放置型除蟲劑，内裏成分比空氣質量重， 因此要謹記將其放在衣物最上層才可發揮最佳功效。

（《日テレNEWS》截圖）

小編向來沒有特別在意防蟲劑擺放的位置，這次衣櫃大翻身的時候必須留意了呢！

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