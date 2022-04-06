減肥一定要戒食麵包？白飯麵包熱量大比拼 日媒揭吃這東西更易瘦
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
對許多想減肥的人來說，如何在飲食中控制熱量，是減重中必要課題。因此在用餐時，都得注意食物究竟含有多少大卡，以免不小心吃太多影響身材。
最近日本媒體，就比較了最常見的兩種主食「白飯」和「麵包」，並說明兩者的熱量差距在哪。（點圖放大看日媒分析「白飯麵包熱量大比拼」👇👇👇）
+1
根據日本媒體「CREATORS」報導，一片麵包的熱量約為250大卡、而普通中碗的白飯則為230大卡，兩者相較之下，可以看出白飯的熱量較低。且白飯只是單純的碳水化合物，搭配一般常見肉品、蔬菜等等一起吃，也能自然達到飲食均衡。
至於麵包，除了一般的小麥之外，店家為了添加風味，製作過程中往往會加入食鹽、砂糖和乳製品等食材，因此除了熱量本身比白飯還高以外，還有脂肪等成分在。
另外，在吃麵包的時候，經常搭配果醬一起吃。然而這些香甜的果醬，本身的熱量也是相當嚇人，例如一片西多士，就有高達390大卡的熱量，攝取的養分也不夠均衡。因此相較起來，選擇吃一般的米飯與配菜，其實比麵包塗果醬更為健康得多。
【同場加映】韓國孖生兄弟挑戰食素vs食肉減肥 3星期實測這方法竟減得更多（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點擊圖片查看孖生兄弟3周減肥實況👇👇👇
+9
【圖輯】醫生實測（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
藍色是抑制食慾的色彩？「顏色減肥法」無科學根據 反而影響發育5個令胸部下垂、變形的壞習慣 減肥過度、趴著睡都不及戴錯Bra？減肥｜金菇芽菜黑木耳減脂消水腫 營養師推8食物粟米筍比粟米好減肥｜更年期瘦身困難重重？醫生揭關鍵原因心血管疾病風險也變高美國女減肥不成反變胖 驚揭卵巢生瘤 重達9公斤有毛髮與牙齒糖尿飲食｜西蘭花肉桂5食物超控糖！專家教這樣吃降糖減肥最有效
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】