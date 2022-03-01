日本迴轉壽司店壽司郎自2019年進軍香港後一直大受歡迎，至今依然可以看到店外人頭湧湧。大家又有沒有研究過吃哪一款壽司是最划算的呢？《ANN NEWS》日前到訪日本壽司郎的南砂分店，調查壽司的成本價，並列出性價比最高的3款壽司。如果大家想「食」回票價，就一起來看看吧！



壽司郎日本東京南砂分店（《ANN NEWS》截圖）

壽司郎在香港開業以來一直人氣高企。他們大部分壽司用12元或17元就可以吃到，這價格正是人氣原因之一。但相信大家看到均一價的時候都會選擇吃一些成本價較高的壽司，感覺更加划算。《ANN NEWS》這次的調查滿足了大家的願望，分別列出兩個價位性價比最高的3款壽司。

👇👇👇即睇壽司郎性價比排行榜TOP 3👇👇👇

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110円壽司（港幣12元）CP值排行榜 TOP 3

【第3位】鮮蝦天婦羅壽司 ( 成本價50%左右，大約55円)

【第2位】鰤魚腩壽司 (成本價60%左右，大約66円)

【第1位】吞拿魚壽司 (成本價50%左右，大約66円)

165円壽司（港幣17元）CP值排行榜 TOP 3

【第3位】涮涮鰤魚腩壽司 (成本價40%左右，大約66円)

【第2位】特選中吞拿魚腩壽司 (成本價50%左右，大約83円)

【第1位】鯛魚壽司 (成本價50%左右，大約83円)

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CP值較低的粟米沙律軍艦（《ANN NEWS》截圖）

壽司郎亦指出粟米沙律軍艦、納豆軍艦和青瓜卷都是CP值較低的商品。看了以上的排行榜，相信大家下次到壽司郎時就可以「食」回票價！

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