有意轉工搵工的朋友看過來！多個政府部門持續請人，當中差餉物業估價署請物業估價主任，雖然需要就讀指定科目或要求指定資格，但無需大學畢業和工作經驗，不論應屆畢業還是職場新鮮人均值得一試。



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差餉物業估價署聘請物業估價主任，申請者需持有香港認可大學或學院的產業測量文憑或高級證書，或具同等學歷，但無需大學學位和工作經驗。此工作為公務員職位，起薪$22,725至頂薪$44,555，加上有公務員福利，相信對於應届畢業生來說有一定吸引力。

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物業估價主任職位截至申請日期是2022年3月18日（五）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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全球疫情未見起色下，本港再次迎來了Omicron變種病毒第五波疫情，讓本就處於寒冬期的各行各業，無疑是雪上加霜。有不少打工仔因此而被逼放無薪假，甚至因為公司倒閉而面臨失業。然而，在凍薪留職這個沒有任何收入的狀態下，偏偏各位孝順仔女依然要拿家用上繳中央，情況實屬嚴重！《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾發愁的打工仔解決困境！

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同場加映：疫情下見工被壓價？咩情況要抬高薪酬？3招教你點同HR fight人工

Interview是一場你和公司之間討價還價的博弈，無論去到邊薪酬幾多都是一個尷尬的問題，明明是討論你應得的報酬，偏偏提出要求的自己卻顯得最小心翼翼。事關報太少又比人再壓價，報太多即刻比人放入次選名單，而你無從得知對方心目中價位的情況下，到底應該點應對HR問到的薪酬期望問題？詳情請到原文閱讀👈 👈 👈