很多人都會用Carousell在網上買賣，不過有人竟發現了另一功能，原來不少00後都會在此上載自拍識朋友及異性，令網民十分驚訝，更指二手交易App變另類Tinder！



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網民「全家仔女都喊」在連登討論區發文，指發現了二手買賣App「Carousell旋轉拍賣」竟被一眾00後用來識朋友及異性：「話說Carousell下面嗰排有個Groups掣從來都未禁（㩒）過，頭先一㩒入去，全部都係啲00後招fd子招男女朋友。係咪我太out ，第一次知Carousell有呢個玩法。」

網民對這新穎的交友方式感到驚訝 / 《某一天滅亡來到我家門前》

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記者亦有登入Carousell查看，發現的確有不少男女利用這個功能識新朋友，他們通常會上載自己的照片，並會留言交代基本背景和要求，如歲數、居住地區、想認識甚麼人，有興趣的話可留下聯絡方式。

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記者在「最適合你的」一欄發現女生較多，但總共只有不足20個Post，比起可以瘋狂配對的交友App明顯較少。一些外表較亮眼的女生會獲多達數百個留言，當中不乏男生留下電話號碼或IG給事主。

其實Group功能下也有正常群組，如化妝品Sample交換區、電器交流區等，大部分網民都不太清楚Carousell原來可以入群組，遑論交友這個另類用途。

👇點撃圖片看網民反應👇

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有網民指00後用Carousell識人就好像90後玩Xanga、MSN一樣，只是平台還有其他功能才變得搞笑，感覺像「用Yahoo拍賣搵朋友」。你又試過網上交友嗎？留言分享吧！

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