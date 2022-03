【俄烏戰爭/烏克蘭局勢/俄羅斯】烏克蘭戰爭持續引發國際關注,不少外國機構或人民想幫助受戰火影響的烏克蘭,曾在海軍特戰隊服役的韓國YouTuber李根大尉就透露,他已出發去義務參軍,就算回國可能會被判入獄也不怕。



李根大尉 / IG @rokseal

俄羅斯和烏克蘭兩國局勢緊張,除了2021年全球首富Elon Musk將衛星上網工具送往烏克蘭支援,一名擁76萬訂戶的韓國YouTuber「李根大尉」(이근대위)竟然身體力行出發當義務軍人!

海軍特戰隊出身的李根大尉參加過不同綜藝,包括YouTube真人騷《假的男子漢》以及女團IZ*ONE的節目,退伍後成立的YouTube頻道「ROKSEAL」已超過76萬訂閱。

李根大尉昨日(3月6日)在IG上載身處機場的背影照,留言指「KOREA IS ON THE WAY」,原來他在2月尾已打算出發,但就遭韓國政府阻撓,因為烏克蘭現時被列為「旅行禁止國」,強行前往當地會被視為犯罪,回國後可被判罰款1000萬韓圜(港幣約63,750元)及入獄1年。

李根大尉本身生活安穩 / IG @rokseal

不過李根大尉仍堅持出發,他表示:「如果害怕處罰,而不將我們的技術和戰鬥知識用來幫助烏克蘭,實在令我無法忍受。抱歉未能公開細節,除了我與幾位相關人士之外,沒有人知道我們的計劃,順利抵達才向大家報告。如果能活著回家,我會一人負起所有責任及處罰,任務結束後在韓國再見吧!」

