【俄烏戰爭/烏克蘭局勢/俄羅斯】烏克蘭戰爭持續引發國際關注，不少外國機構或人民想幫助受戰火影響的烏克蘭，曾在海軍特戰隊服役的韓國YouTuber李根大尉就透露，他已出發去義務參軍，就算回國可能會被判入獄也不怕。



李根大尉 / IG @rokseal

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俄羅斯和烏克蘭兩國局勢緊張，除了2021年全球首富Elon Musk將衛星上網工具送往烏克蘭支援，一名擁76萬訂戶的韓國YouTuber「李根大尉」（이근대위）竟然身體力行出發當義務軍人！

海軍特戰隊出身的李根大尉參加過不同綜藝，包括YouTube真人騷《假的男子漢》以及女團IZ*ONE的節目，退伍後成立的YouTube頻道「ROKSEAL」已超過76萬訂閱。

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李根大尉昨日（3月6日）在IG上載身處機場的背影照，留言指「KOREA IS ON THE WAY」，原來他在2月尾已打算出發，但就遭韓國政府阻撓，因為烏克蘭現時被列為「旅行禁止國」，強行前往當地會被視為犯罪，回國後可被判罰款1000萬韓圜（港幣約63,750元）及入獄1年。

李根大尉本身生活安穩 / IG @rokseal

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不過李根大尉仍堅持出發，他表示：「如果害怕處罰，而不將我們的技術和戰鬥知識用來幫助烏克蘭，實在令我無法忍受。抱歉未能公開細節，除了我與幾位相關人士之外，沒有人知道我們的計劃，順利抵達才向大家報告。如果能活著回家，我會一人負起所有責任及處罰，任務結束後在韓國再見吧！」

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