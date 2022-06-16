​​「特別・愛增值」計劃來到第五期，即日起接受申請，免費之餘更有每月$5,800資助。《開罐 Opener》整合5個體育及IT課程，專為15至24歲年輕人而設，想搵工或轉行的你就要看下去了！



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僱員再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃第五期即日起已接受申請，提供近500個全日制及兼讀制課程。課堂出席率達6成會獲發放特別津貼，全日制每天上課8小時可獲$223，「部分時間制」課程的特別津貼額為每日$111.5 ，每月資助金額最多$5,800。計劃的截止日期是2022年6月30日，參加者無指定行業或學歷限制，只要在2019年6月1日或之後面對失業、待業、開工不足8成時間、或被要求放不少於4天無薪假就可申請。

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其中25個職業技能課程是專為15至24歲的年輕人而設，涵蓋12個範疇，最多更要讀300小時，所以必定能攞盡津貼！除了美容美髮行業，還有5個課程與體育及IT有關，在香港都較多出路和穩定。

👇點撃圖片看5個後生仔職業技能課程👇

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除了書本知識，課程亦加入工作體驗讓大家實戰，修畢後更會有就業跟進服務，包括工作介紹。2022年6月30日前，參加者可到僱員再培訓局網站填表，親身、郵寄或網上向相關機構遞交申請，各課程預計9月尾前開學。

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