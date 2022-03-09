在疫情下有不少公司爲了節省開支而制定特別政策，但也有些公司的決定令人滿頭問號。近日有網民在Facebook「奴工處」專頁表示自己公司最近推行「同步過冬」計劃。連續兩個月將會只派7成薪金，工時保持不變；但同時表示若員工有經濟困難可以問公司借錢。貼文引來網民熱烈討論，如果有能力借錢爲什麽不能付足人工呢？



「同步過冬」計劃令一衆網民傻眼（影片截圖）

有網民在Facebook「奴工處」專頁大呻自己公司正推行一個所謂「同步過冬」的計劃。連續兩個月人工扣至7折，然而工時照舊。最離奇的是公司同時表示「如有經濟困難，每個員工可以問公司借錢，上限一萬」但也不是即時借出，而是要先待政府派發資助。

(Facebook: 「奴工處」)

該網民指公司裏面有超過100位員工，既然公司可以有財力借錢給同事們，又爲何不能出齊人工呢？對高層的謎之邏輯表示不能理解。

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有人留言表示公司明顯是「用本身屬於員工嘅人工”借錢”比員工”渡過難關”」，做法過分。亦有人直指這是公司的「自肥計劃」。生意好的時候也不見得公司會有「同步慶祝」計劃。有網民甚至表示寧願被炒也不會簽「同步過冬」計劃，不然未來見工也一定會被人嘲笑兼壓價。

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