【Apple/蘋果/MAC/iPhone/iPad】Apple在香港時間3月9日凌晨舉行發布會,新品包括新版本iPhone SE及iPad Air,以及Mac Studio 等,令等足一晚的果粉甚為驚喜。而令網民更驚喜的是,在香港的蘋果官網中,對產品介紹的翻譯非常貼地,而且使用廣東話,獲大讚有心機兼貼地!



Apple舉行發布會後,官網同步更新新品資訊。(圖:Apple)

Apple舉行發布會後,世界各地包括香港及內地的官網,都同步更新新品資訊,以各自的語言及文字介紹產品,當中佔據網頁最重要位置的宣傳字句,更是每次網民的另類關注重點。新品iPad內置M1處理器,在英文官網中的介紹是「Fun at the speed of M1」;內地翻譯為,「M1芯片襲來,開心不極速」;香港的翻譯則是「M1,極、快、趣。」貼乎的廣東話令網民拍爛手掌,直言比英文版更過癮。

👇👇👇按圖看英文、內地及香港蘋果官網翻譯👇👇👇

+ 25

大家覺得香港今次的翻譯如何?小編覺得十分出色呢!除了可以捕捉到原文的意思及神韻之外,亦有香港本土味,令人會心微笑。留言分享一下你的看法吧!

