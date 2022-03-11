【快速測試陽性登記平台/隔離/竹篙灣/青衣方艙醫院/皇后山邨】確診數字累計已超過60萬宗，除了申報陽性人士要去隔離營外，更有傳圍封強檢被發現中招的話就非走不可。近日各大住滿人的隔離營都有網民大呻飯盒問題，賣相味道都欠奉，與折磨患者無分別！



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不少人確診後都寧願自行在家隔離，因為網上「有圖有真相」，多名網民指被送入營後冇啖好食。一名網民在FB「公務員secrets」投稿，原來連最近開放隔離的皇后山邨都淪陷，竟供應鋪滿三色豆的長通粉，作為港人最討厭食物之一，不少人都指好難頂，而身處其他隔離設施的網民都上載苦主照片圍爐。

【1】皇后山邨

除了長通粉配大量三色豆，還出現賣相同樣趕客的「嘔吐物白汁雞皇飯」，連旁邊的椰菜都Dry到爆；此外還有肉絲米粉，比起前兩款食物算是正常。

【2】竹篙灣

同樣有肉絲米粉，但賣相奇差，網民直言肉絲似麥皮蟲，米粉就吸收水蒸氣的日月精華變成一撻撻。此外還有類似小學訂飯的三格飯盒，不過肉多過菜，男仔應該好快肚餓。

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【3】隔離酒店

雖然樓主表示「搞唔掂」，但明顯是四者當中最好的飯餸，無論是蕃茄肉醬通粉、三格飯盒都起碼見得人，早餐亦有麵包、烚蛋、廚師腸等，相信其他隔離人士應該好羨慕。

【4】青衣方艙

一開始供應炸雞炸魚等熱氣食物，被轟對喉嚨痛的患者不友善，之後政府改口指每日會提供4款有菜有肉的膳食，又有清真及素食餐，以及水果。

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【1】竹篙灣

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【2】青衣方艙

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【3】皇后山邨

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要到其他地方隔離，心情已經容易被影響，甚至可能要和陌生人同房，想必十分難捱，希望膳食問題也可以盡快改善啦！

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