【Omicron/新冠肺炎/居家檢疫/居安抗疫】第五波疫情至今，本港累計有逾60萬宗確診個案，社區有大量隱形患者，防疫政策混亂，不少人為免感染放假都少出街，有家人確診的網民更坦言擔心到有情緒問題。



《開罐》訪問了有10多年經驗輔導災後情緒受困人士的杜永政，教大家可以用7個步驟初步了解自己和家人的精神狀況，以及如何用方法令情緒放鬆，成功身心抗疫。



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災後心理輔導協會總幹事杜永政接受《開罐》訪問時指出，根據聯合國MHPSS（Mental Health and Psychosocial Support）標準，人如果抵受不住突如其來的事件，有機會患上5類精神疾病，包括急性壓力症（ASD）、創傷後壓力症候群（PTSD）、焦慮症、抑鬱症及恐懼症。

有網民怕確診連累家人，直言壓力很大 / FB @香港抗疫關注組

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杜永政表示：「自行在網上測試，例如填問卷等方法是不夠準確的，容易因主觀感覺而有誤差，尋求專業協助較恰當。」不過如果覺得最近情緒波動，他指可先用7個步驟，看看是否已出現壓力引致的疾病。測試只作初步了解，一切以專業人士評估為準。

👇點撃圖片看7個步驟簡單測試👇

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協會曾多次協助情緒受困擾人士，包括為日本3.11大地震災民提供服務，疫下亦有熱線5181 5501（至4月3日，每晚8pm至11pm）支援，讓大家抒發情緒。杜永政簡述流程：「頭20分鐘輔導員會讓致電者盡情說出苦惱，之後會做個簡單的心理評估，到時會再按個案情況提供抒壓方法。」

根據「全港抑鬱指數調查2020」報告，只有1成人受情緒困擾時願意尋求專業協助，如果情緒出現問題，不要諱疾忌醫，記得向醫生及專業人士尋求協助。

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香港疫情嚴峻，確診宗數屢創新高，不少香港人都擔心下個中招的會是自己。除了外出時做足防護措施，更要處處提防身邊環境，也變得愈來愈多疑，以及內心小劇場，例如喉嚨有點痛、咳兩聲就會淆底，甚至覺得診所入面人都有肺炎。👉點擊看疫情日常