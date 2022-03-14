市民在遇到緊急情況的時候都會致電999求助，最近疫情爆發，熱線更是接到大量緊急電話。警方最近招聘通訊員，主要處理「999」緊急電話及操作「999」控制台。月薪由$18,795起至$35,040，DSE或會考有5科合格或具同等學歷即可申請，更有公務員福利。



香港警務處於公務員事務局網站刊登職位空缺聘請警察通訊員，DSE或會考5科，包括中英文·合格或具同等學歷即可申請。同時需具備英文文書處理能力，速度達每分鐘30字。主要職責包括在指揮及控制中心與警務人員合作，操作警察控制台，並處理「999」緊急電話及操作「999」控制台等。

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警察通訊員職位截至申請日期是2022年3月24日（四）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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髪型屋近日已有條件重開，對男生可說一大喜訊。長髪帶來苦惱，早前就有網民在香港討論區發文表示，自己在網上面試時被HR問到爲何頭髮凌亂，是否平常也是「不修邊幅」。其實面試時在髮型上有甚麽是必須要注意的呢？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家解決疑惑！

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