不曉得你是不是也因為看了日本動漫而嚮往日本的校園生活呢？像是男女主角相約屋頂吃手作便當，或是學生會總是帥哥美女雲集，這些美好難道都是真的嗎？今天就要帶大家認識這幾個動漫常見卻不合理的情節！



中午可以在頂樓吃午餐？

「天氣很好，我們去頂樓吃午餐吧！」

我們在動漫中看到的是「吃飯去頂樓」、「告白去頂樓」、「談判去頂樓」「翹課去頂樓」等等熱血劇情，彷彿頂樓是每位學生都能夠上去並且自由活動的地方，香港的讀者應該也感覺這好像是日本學校跟香港學校差別最大的地方吧！但實際上日本學校其實也為了學生安全問題，頂樓不僅不開放使用，甚至還會上鎖處理，少數像是在市區的學校受限於土地小，才有可能將頂樓打造成天空花園或是設置成游泳池供給學生去使用 。

（Japaholic提供）

對學生會絕對服從

在校園動漫中總是會有至高無上的學生會，握有強大的權利能支配整個校園，還有德智體群美都很優秀的學生會會長，還剛好是理事長的兒子或孫子，連校長對他都要畢恭畢敬，是誰都不能反抗的存在，彷彿在日本校園中，似乎學生會與學生會長真的能夠在學校呼風喚雨！

可是這完全非現實，真實的學生會可不能夠決定學校大小事，但日本學校相當重視學生自治活動，加上日本文化在學校中學弟學妹制度的風氣比香港更加盛行，而學生會都是高年級的學生擔任，大家都要尊敬學長姐幾分，也就是為什麼日本作者會描繪出大家都嚮往且畏懼著學生會的情節的原因吧！

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頭髮五顏六色

校園番裡不乏有像《ホリミヤ》角色們這樣的特殊髮色，但現實中完全不存在。雖然每間校規都不一樣，但基本頭髮是禁止染、漂、燙髮，也不能剃邊推高或梳油頭，要求更多的學校甚至會要學生提交「真髮證明書」，所以基本上學生都是黑髮，為了管理學生，日本學校的校規可是非常嚴格的哦！

（《ホリミヤ》）

高中生能夠獨自一人生活

動漫中常有主角因父母出國工作或是離家出走等原因，不得不開始一個人生活，但其實這樣的情況相當罕見，考慮到日本房價及租金的話，對於普通工薪族的父母來說儼然是個負擔，即便小孩一邊學習一邊打工，能補貼的也是冰山一角，以現實面來說可能不太合理。

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奇怪的部活

日本高校中確實有很多社團活動，日本人也認為學校是一個小型社會，學生時代多參與社團能夠建立良好的協調性，對於日後成為社會人是很好的利器，甚至是升學班的學生也是積極參加社團的哦！而現實中的學校社團主要分成「運動系」和「文化系」兩大領域，在動漫中看到像是《涼宮春日的憂鬱》的「SOS團」、《冰菓》的「古典部」都純屬創作，很難出現在現實生活中。

其他還有像是謎一般的轉學生、顏值很高的同班同學等等，都是在現實生活中極少有的現象，但正是因為動漫畫的世界，才能盡情的理想化，讓喜歡動漫的大家都能短暫脫離現實的苦悶，看得開心才是最重要的事啊！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】