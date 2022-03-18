姊弟戀最怕男生未有經濟能力更當女友是ATM，一名女生遇上極品弟弟男友，除了攤大手板攞錢出去與同性曖昧，更提議她可以兩男一女拍拖及同居，她狠心封鎖渣男之後竟感後悔。



《大叔的愛》劇照

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一名台灣女生在Dcard發文分享男友的荒謬事跡，她表示兩人是唱K時認識的，雖然男生只是大學生，但樓主不介意姊弟戀：「我對弟弟有偏好，當時就覺得他很可愛，他蠻主動的，曖昧期間都會等我下班載我回家，陪我抱怨上班的事 ，漸漸對他印象不錯就在一起了。」

兩人開始姊弟戀，女生更負責大部分日常使費 / 《大叔的愛》劇照

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兩人之後同居，但因為男生未畢業，日常使費都是由樓主負責，她甚至給男友零用錢：「花費加一加大概3萬新台幣（港幣約8300元），後來他迷上騎車跑山，加入一些摩托車的俱樂部後感覺就變了。」變本加厲的男友開始不停叫樓主買東西給他，又說要錢去改裝電單車，不過都被拒絕。

男友迷上玩電單車 / 《因為初戀是第一次》劇照

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樓主指最近男友假日都出門玩電單車，很晚才回家，互動也越來越怪，她趁對方睡覺時偷看他的Line，踢爆原來男友早有曖昧對象：「發現他開始跟其他人搞曖昧，而且還是男生，甚至拿我給他的錢來養別人。幫他叫Uber還是熊貓的外送，還會去搶折價券為了買東西送他，都沒對我這麼好。」網友除了覺得男方是軟飯王，也直指女生有問題：

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樓主最終忍不住短訊攤牌，但男友反應相當離譜：「沒有這麼嚴重吧，如果你ok的話我們就3個人一起住啊。」男友被踢爆後仍十分厚臉皮，繼續問樓主要錢，心軟的她又忍不住給零用，直至被朋友罵醒才真正斷絕聯繫及封鎖男方，但她又指：「這幾天晚上睡覺還是會一直想起他」，反應令網民大呼衝擊三觀。

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