清水健除了當AV男優，還經營一個YouTube頻道，經常分享AV拍攝大小事，並為網民解惑。日前他邀請心目中口愛最强的女優平川るる作嘉賓，在他的頻道上大談當中技巧。除了為對口愛沒有經驗的女性們獻上金言，她還列出口愛最重要的3大原則，助她們提升信心！



(YouTube: 【公式】しみけんチャンネル截圖)

清水健歷來在頻道上解答過過不少性愛相關疑難，他表示自己經常會收到DM問他關於口愛的技巧，於是便決定請來自己認爲在這方面最強的女優平川るる為觀衆解決相關煩惱。首先，他讓平川列出口愛的3大原則。

👇👇👇即睇清水健認可女優的口愛3大原則👇👇👇

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清水健邀請他認爲世界上口愛最厲害的AV女優平川るる到他的頻道上分享心得。平川更表示自己曾經被對象説:「我唔係清水健啊，可唔可以俾啲面，溫柔少少啊？」清水健說自己經常會收到粉絲對這方面疑難，便問到平川覺得口愛3大原則是甚麽。答案是愛情、勇氣與努力！令清水健笑指這3大原則很像是《週刊少年Jump》出版的熱血冒險漫畫。

第一個原則「愛情」意思是要抱著「我要好好愛錫JJ」的心態。平川表示如果沒有灌輸熱情就不會有動力，畢竟喜歡做的事才會做得好。而第二點的「勇氣」指不停手的勇氣。男性在感到舒服時或會發洩時就會阻止你，這時候女方必須有不停手的勇氣。因爲「完結才是真正的開始」。而最後一點「努力」則是「Practice makes perfect」平川指多做技巧就自然會提升，需從中學習觀察對方表情。如果盲目地做，只會越做越差。

(YouTube: 【公式】しみけんチャンネル截圖)

來到實踐的部分，平川説到有很多人會由頂端與柱部的分界開始，但其實由根部向上才是正確做法。並要同時用眼看他觀察對方表情，讓他在視覺上也得到滿足。用舌尖由下至上，再帶過頂端，手部動作也應該和口部動作協調一致。空閑的另一隻手則可以愛撫對方其他敏感部位，如乳頭。至於力度，平川表示應像輕輕按摩就可以。

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最後，清水健問平川對沒有口愛經驗的女性有甚麽建議。平川答道：「雖然可能會覺得那話兒好污糟，但只要抱住自己要征服對方嘅心態就得㗎啦！」而對不會口愛的女生，平川則説：「如果一生人都做被動一方會好無聊。」清水健也附和表示：「Sex就係有攻有防先正！」

(YouTube: 【公式】しみけんチャンネル截圖)

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