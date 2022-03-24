【Omicron/第五波疫情/健身室】疫情下運動場所關閉，出街機會變少，加上返工長時間坐低，肌肉量很易減少。理工大學研發了在家訓練體魄的8招運動，難度不高，還可以改善新冠康復者的疲勞症狀。



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第五波疫情嚴峻，累計超過100萬人中招，不少可運動的場所都要關閉，如健身室、跳舞、瑜珈班等等。理工大學康復治療科學系符少娥教授研究發現，多達42%新冠肺炎康復者出現疲勞症狀，嚴重的話隨時持續一年。

有見及此，理大團隊設計了「康復八式」讓大家鍛煉全身不同肌肉，促進心肺健康。動作難度不高，無論是大人小朋友都可以跟著下方截圖或官方的影片試做！

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每個動作重複做30秒，完成8個招式只需4分鐘，即使是生活忙碌的都市人都可以抽出時間。康復治療科學系副教授黃宇樂博士建議，大家可按身體狀況調整運動量和時間，循序漸進地提升體能。

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