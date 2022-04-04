專上學生的學期快要完結，政府近日釋出大量暑期實習生的職位，無論是就讀本地還是海外專上學院的香港特別行政區永久性居民皆可申請。如果不想浪費自己的暑假，或未來有意在政府部門就職的你，都可以藉著這個機會賺取相關學科的工作經驗！



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政府部門的暑期工雖不屬公務員職位，不過相比其他同類型的暑期實習計劃，薪酬較為優厚。而今次招聘實習生的教育局與康樂及文化事務署，申請者需就讀與職位相關的學科才符合申請條件。同時，申請者需為正在就讀，或將於2022/23年度畢業之大專生。另外，若為本地生申請者，記緊留意各自院校的截止申請日期。

👇🏻👇🏻👇🏻即看教育局、康樂及文化事務署實習要求及待遇👇🏻👇🏻👇🏻

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除了商經局、民航處、環保署職位，房屋署與香港電台也同樣釋出多個暑期實習機會。雙方均因應各職位有不同修讀科目要求，大家可因應自己的學科應徵獲取經驗。想在暑期賺錢同時得到工作經驗就繼續往下看吧！

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