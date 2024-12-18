男女都有陰毛保護下體，大家究竟陰毛該剃還是不該剃？為何陰毛總是彎彎曲曲成攣毛?有台灣泌尿科醫生表示，陰毛所以是攣毛，竟然跟避震有關！



台灣泌尿科醫師顧芳瑜在Facebook上發文，指男女陰毛和其他部位的毛髮一樣，應該定期修剪，不僅是為了舒適、美觀，更可以避免清潔不當導致細菌滋生。至於要不要全除，全看個人的舒適度。

👇👇👇陰毛4大功能以及剃毛迷思👇👇👇

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陰毛４大功能

【1】能力表現

人類大約12-13歲第二性徵開始發育後，陰毛也開始生長。而隨著發育期，陰毛會釋放出大量費洛蒙（pheromones）來吸引異性。

【2】 減少陰部摩擦

陰毛多是攣毛捲曲，所以在性行為過程中，皮膚較不會直接相互碰撞、摩擦，可減少陰部傷害，可達致彈簧、避震器功能。

(Tanayut maleelai / Unsplash)

【3】 保護作用

古時人類赤裸身體生活，尤其陰莖龜頭較細嫩，即使有包皮包裹，相對身體的皮膚仍較嫰；女性的大小陰唇也是，此時陰毛就能發揮保護作用，使避免日曬、蟲咬。

【4】調節温度氣味

小便後可能有氣味，陰毛能調節温度、濕度，同時改善陰部散發的味道。類似鼻毛調節温度，冷空氣進鼻腔，經過鼻毛，就不會感覺這麼冷。

陰毛需要修剪嗎?

陰毛雖有保護作用,但也需注意衍生的問題。過於茂盛易藏污納垢，太過茂盛會延伸到肛門附近，加上內褲容易藏污納垢,肛門口也因為有皺褶。清潔不夠可能導致痔瘡或肛門筆管，除毛更可以減少陰蝨的感染機率。

如果要修剪陰毛,沿著內褲外線或比基尼線修剪即可，不需要剃得一乾二淨，也盡量不使用刮刀，即使表面看起來沒有傷口，皮膚表層、毛孔也可能有極細微的刮傷，增加細菌感染的機會。