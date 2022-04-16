【大學生/畢業/職場/求職】大學即將踏入畢業季，有大學生網民在討論區中發文，指自己已經Fianl year，很快就要畢業，可是對前路感迷茫，直言不想做社畜，可是面對現實又不得不低頭，直問「有冇人已經有晒planning啦？」



大學即將踏入畢業季，有大學生網民在討論區中發文，指自己對前路感迷茫。

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網民「芥蘭妹」在連登討論區中表示，自己就讀工程物理學，是家中長女，今年就要畢業，可是對前路仍未有具體想法，笑言只想日日留在家中做廢青，「唔想做社畜，不過冇父幹，始終要搵錢，唔向現實低頭都唔得。」更指身邊的朋友都已經有了目標，自己相比之下更加「唔知想點」，直言覺得自己好廢。

樓主的發文引起不少網民留言，有同樣是工程出身的網民表示，「覺得好似乜都無興趣，又乜都唔識咁，好彩fyp指導教授問我有無興趣讀research student，依家先叫做有份糧畀到家用」，但他心底裡其實覺得研究生工作不合適自己，直言覺得「自己只係一個比較識考試嘅垃圾」。

樓主身邊朋友都已經有了畢業目標，相比之下覺得自己好廢。

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有網民指樓主會覺得迷失，其實是「唔想做返讀個科」不喜歡現在的學科，不想在行業中發展下去。樓主亦有回應指，自己並非完全無興趣，只是自問數學不太好「驚做返呢行要係咁計數」，而且行頭在香港不闊，加上身邊朋友都已經計畫好出路，而且家中環境也不算富裕，在多重問題夾擊下令她感到迷茫。

有留言指樓主有工程學位，已可算是專業人士，起點比不少人更高，就算到了外國也非常吃香。不過也希望她不用急，因為做長久了要轉換跑道就更難，應該要好好考慮，亦可以請教一下身邊朋友、大學的就業輔導等等。

大家有沒有遇過類似情況？當時又是如何解決的呢？留言分享一下經歷吧！

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