薑可以令人身體覺得溫暖，因此有不少市民在寒冷冬天選擇吃番薯糖水、薑汁湯丸禦寒。日前日本節目《それって！？実際どうなの課》就用薑進行一個驗證。原來薑除了可以提升身體溫度以外還有減肥作用？無需節食，也不需配合運動，也成功在3日之内瘦了2.3kg！



（《それって！？実際どうなの課》截圖）

節目《それって！？実際どうなの課》邀請了曾經撰寫兩本與薑有關的保健書籍的石原新菜醫生，為觀衆解説薑如何可以有助血液流通並減肥。節目亦請來一位女藝人進行這次驗證，單靠攝取薑，3天内讓她由94.7kg減至92.4kg，甚至腰圍也瘦了2cm。到底應如何攝取薑，發揮他的神奇功效呢？一起來看看吧！

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節目曾經驗證到喝熱薑水可以令體溫提升長達2小時10分鐘。石原副院長表示内臟主要靠血液帶來的營養運作，而體溫上升可以促進血流。不但内臟的運作會提升，免疫力、新陳代謝也會提升，感冒的機會也會降低。既然薑可以令到體溫上升，令血流、代謝提升從而燃燒脂肪，那如果全日透過攝取薑來保持體溫較高，豈不是可以有助減肥？副院長表示理論上是會瘦的！

於是節目組找來肥妹餅田コシヒカリ，進行連續3日的吃薑生活作驗證。在驗證開始前她首先量度初始體重和腰圍。體重有94.7kg，腰圍是103cm，上腹98cm，下腹118cm，而内臟脂肪指數有25。爲了驗證中不會有其他因素影響，餅田每日仍需進食2400kcal食物。期間每小時將會量度一次體溫，若體溫下降就需要攝取薑。到了第二天早上就會量度體重和腰圍等變化。餅田的初始體溫是35.9°C，喝下驗證中第一杯熱薑水，到底3日後會有甚麽變化呢？

（《それって！？実際どうなの課》截圖）

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喝下熱薑水後半小時身體開始發熱，餅田的體溫上升至36.6°C。她表示自己平時除了牛肉丼和拉麵裏面的紅薑絲以外，沒有特意進食薑。其實薑裏面含有兩種薑辣素 ，薑醇 （Gingerol）和薑酚（Shogaol）。薑醇有解熱作用、殺菌效果，亦可以提升免疫力。而將薑醇加熱乾燥後就會得出薑酚，薑酚有燃燒糖分和脂肪的功效，同時讓你身體由内之外變暖。聽後餅田提出可以將薑放進自己喜歡的飲料或料理，輕鬆攝取薑酚。於是在午餐時她做了薑燒豬肉定食（970kcal）,她表示比起直接喝薑水，做成料理辣味也會得到中和，更易入口。

但要有意識地多吃薑不會有點困難嗎？節目組於是介紹了一個可以令薑酚成份提升10倍，也方便隨身攜帶的食譜。首先將薑切成1mm薄片，再輕輕印乾多餘水份。平鋪在烤盤上，再放進焗爐以80°C烤一小時，就完成了10倍薑酚片。將薑片再用攪拌機打碎變成薑粉，就可以放進容器隨身攜帶，當是七味粉般加在蕎麥麵或烏冬等裏面食用。當晚餅田也將薑粉加進日式炒麵食用。這一天她每逢體溫開始降低就會喝生薑紅茶維持體溫，全日體溫保持在36.5°C以上。

（《それって！？実際どうなの課》截圖）

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第二天早上她隨即進行體重和腰圍量度。結果在沒有運動和節食的情況下，她依然比第一天瘦了1.8kg，腰圍也少了1cm。連初始體溫也提升至36.3°C。這一天她同樣進食了約2400kcal的食物，除了進食和喝薑茶以外，無所事事的度過了一天。不過餅田表示發現自己好像開始愛上10倍薑粉，下得越多越覺得好吃。

如是者到了第三天早上。餅田感嘆自己平時是很容易手凍腳凍的體質；但自從開始驗證後，身體直到晚上睡覺都能保持非常溫暖，同時排便也變好了。到底持續了3天的吃薑生活最終有甚麽成效呢？最終餅田的體重減少2.3kg降至92.4kg，腰圍、上腹、下腹也減少2cm，而内臟脂肪指數亦降低至24。石原副院長聽到驗證結果後也非常驚訝，指出透過體溫和血流升高，食物的脂肪和糖分都充分地轉換成能量。感嘆薑的成效驚人。

最後一天她還食用放了薑粉的雪糕（《それって！？実際どうなの課》截圖）

節目亦提到日本有一種薑的品種叫「金時薑」，雖然比普遍的薑體積較小，但薑酚成分卻是大增4倍。如果將金時薑做成薑粉就可以變成40倍薑粉，成效大幅增加。想輕鬆減肥的大家不妨可以試試這個方法對你有效，不過也要記住不要過分攝取薑啊！

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