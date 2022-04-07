【消費券2022】第五波疫情受控，加上派發第一期$5000消費券，很多人都會將錢用到日常生活中，例如食飯購物。有網民分享返兼職時遇上的無理客人，你又是不是店員眼中的麻煩西客呢？



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2022消費券第一期4月7日發放，相信都會令市民多了出街吃飯購物，一名大學生網民在Dcard發文分享兼職時的事跡，她曾在火鍋店遇上極品客人，對方投訴豉油太鹹，經理出面解釋道：「靚女，豉油正常都鹹嘅，你要甜嘅我畀刺身豉油你都得。」

《愛回家》截圖

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不過客人聽到甜豉油三字即表示：「我唔係要甜豉油呀，我係要啲冇咁鹹嘅豉油。」經理用11個字回應「冇呀，呢度得呢隻鹹豉油咋」，令該客人發脾氣將豉油潑到經理身上，一旁的樓主亦中招。不少網民見到帖文亦忍不住分享自己遇過的「西客」，事件相當離奇。

👇點撃圖片看極品客人的無理事件👇

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撇除一些服務態度惡劣的侍應或Sales，其實沒有人返工是「老奉」要受氣及承受客人的無理取鬧，如果客人好聲好氣，相信店員都會更樂意去為大家解決問題。

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