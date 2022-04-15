每個女生都有情竇初開的時候，對校內男神傾慕，別說主動出擊，連宣之於口也不敢。日前有女網民出帖叫大家分享女生暗戀男生時做出的種種傻事，回憶返昔日傻氣，也不禁失笑。



相信不少女生都試過暗戀別人，見到男神時戰戰兢兢，對方回望一眼害羞得立即眼神閃避，都是令人難忘的青春回憶。以下11個女生暗戀男神時的特徵，你又是否似曾相識？

👇👇👇11個女生暗戀男神時的特徵👇👇👇

+ 7

1 . 成日睇佢FB、IG

一有新相即刻睇，再好似偵探咁掃埋佢其他相，睇下有無拍緊拖，或者睇埋咩人like佢啲相，係男定係女。

2. 重温對方message

跟佢嘅短訊一定保留，反覆loop完又loop，希望在字裡行間發掘到對方愛的證據。

3. 同人傾偈就不自覺提起佢

識佢嘅又講，唔識佢嘅都照講：「我識得有個男仔朋友都係咁......」

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4. 突然變得好迷信

瞬間變了星座小公主/玄學大師，對星座生肖好有研究，尤其是男神的星座/生肖，從當中掌握對方的人物性格，再思考下自己點配合或應對。

5. 經常扮偶遇

明明成間學校/公司咁大，好難成日撞到，全因為你的人為偶遇，仲可能好作狀咁講句：「咁橋嘅。。。」

6. 幻想跟對方拍拖

明明未表白，十劃都未有一撇，已經諗定跟佢點樣談戀愛，帶佢見親戚朋友時會有何反應，諗下都興奮。。。

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7. check佢followers

從followers睇佢喜好，最重要當然睇下有咩競爭對手啦。

8. 成班friend聚會偷偷望佢

圍埋食飯時盡量坐佢附近，一同佢有眼神接觸又嚇到避開。

9. 對號入座

佢stories內每個動態，講嘅說話都覺得同自己有關，都係同自己講嘅！

10. 自己出post刷存在感

除咗睇男神post ，自己都出多咗叫春post和stories ，引對方對號入座。

11. 抄男神興趣

明明唔打機都無端端down game，平日水都唔游又突然想學潛水。

畢竟人大了，若有了拍拖經驗後，戰鬥力增值會將暗戀變為明戀，寧願主動出擊「雖敗猶榮」也不再玩暗戀這種浪費時間的遊戲。況且，大家出來工作後也忙於揾食，哪來時間玩暗戀呢？

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