【政府工/公務員/鐵飯碗】消防處每年都有不少人報考希望加入，當中不少崗位都要求申請者需要通過體能測試。最近消防處刊登一個職位空缺，聘請全職行政支援助理，無需通過體能測試也可以加入消防。申請人只需要持有港大專院校頒發的認可副學士學位、高級文憑或以上，或同等學歷便可以申請。要求不高，而且無需工作經驗，月薪由$19,500起。



消防處的全職行政支援助理屬於非公務員職位。主要職責包括執行日常辦公室職務，例如整理報表、解答查詢、記錄口訊等等。申請人必須是香港永久性居民，並擁有本港大專院校頒發的副學士、高級文憑或以上同等學歷，合約為期6至12個月，月薪有1.9萬。

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消防處行政支援助理職位的截至申請日期是4月20日（三）晚上11：59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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教育局日前透露可能將分階段恢復面授課堂，4月19日先由高小年級恢復面授，5月初由小學低年級、高中、幼稚園其中一個年級開始回校，預計到5月中完全復課。同時教育局亦刊登職位空缺聘請行政助理，持有任何香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷人士均可申請。

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常聽人說「魚唔過塘唔肥」，但若對現下的公司和工作環境感到滿意，有了歸屬感不希望轉工的人也不在少數。這種情況下，唯有想辦法向上司表示意願，但想一個開長白也是高難度課題。企業管理顧問張慧敏Son姐表示，加人工當然需要看時機，但最重要的是要未雨綢繆！專家教4步爭取逆市加薪👈 👈 👈