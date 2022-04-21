韓國超準心理測驗「測你的擇偶條件」一問題揭穿你是否最重視性慾

外貌協會？有錢最重要？個性需要合拍？你的尋找另一半的「擇偶條件」是什麼呢？有些人能夠列出長長一張LIST，有些人則是沒有特定標準「純看感覺」。



今天妞編輯要分享給大家這個韓國SNS瘋傳的心理測驗，能夠一秒洞悉深藏在你潛意識的「鐵之標準」，測完搞不好連你自己都嚇一跳（笑）。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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＃韓國「擇偶條件心理測驗」

現在請你發揮你的想像力，進入以下日常情境之中…身為忙碌的領薪一族，在一個平常的上班日，這天你剛剛吃飽午飯回到工作崗位，突然有5件事情同時找上門，按照你平時的工作習慣，你會先處理以下哪件事情呢？請用第一直覺排訂1至5「處理順序」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

1. 老闆有工作需要指派，起身離開座位去老闆辦公室報到。

2. 辦公室座位分機電話響起，接起電話。

3. 肚子突然不太舒服，去廁所解決一下！

4. 朋友通知你他已經在一樓等你，叫你下去找他。

5. 有訪客來辦公室拜訪，去接待室找他。



請往下拉看解析…

1. 代表「對方的個性」

2. 代表「與對方聊天合不合拍」

3. 代表「對方的性能力」

4.代表「對方的外貌」

5.代表「對方的財力」



按照你選定的順序，也代表你心中對於挑選另一半的「條件順序」，例如如測出順序為「43215」，就表示你的擇偶標準是「外貌、性能力、聊天合拍、個性、財力」依順位排序，大家覺得準嗎？

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