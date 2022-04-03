心理測驗｜慎入！一張戲院座位圖　測出你對朋友、戀人的隱藏情感

這個人對你的真實定義是？看場電影就知道…...



現代人社交圈越拓越廣，加個whatsapp都能成為「好友」，那到底這些朋友們分別在你心中代表的意義是什麼？他們對你的看法又是？給妞編輯1分鐘，看這張圖就能秒洞悉，甚至連「會不會有隱藏戀愛線」的進階發展可能都能測出來！

韓國IG瘋傳的「看電影心理測驗」，測出你對朋友、愛人的感情投射！（點擊放大開始心測）▼▼▼

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你想找誰一起觀影？

想知道在你潛意識中對於「這位朋友」的真實看法？馬上看這張「9宮格座位圖」開始分析！想像一下，今天你來到一家戲院，面對圖上方的螢幕、自己坐在正中央那一個位置上，編號1、3、6、8座位選擇你想一起看電影的「異性朋友」，2、4、5、7號則請「同性朋友」坐到你認為最適合的座位，戀人也可以包含在裡面入座（抱歉，無法梅花座）。

請往下拉看解析...

解析1. 坐在1、2、4號座位

被選擇坐在1、2、4號座位的人，代表著在你低潮、心情憂鬱的時候，也能舒服的一起看場電影的好友。

解析2. 坐在3號座位的朋友

坐在3號座位的人有戲喔（笑）！其實他在你心中是「想跟他談一場電影般的戀愛」的對象！！！

解析3. 坐在5號座位的朋友

坐在5號座位的人，是可以跟你聊天聊到半夜、分享生活點滴的朋友。

同場加映：心理測驗｜6種拖手姿勢看戀愛模式 習慣十指緊扣重視性與新鮮感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

解析4. 坐在6號座位的朋友

6號座位的朋友很可能偷偷的對你有好感中！而且想跟你單獨一起看電影～

解析5. 坐在7號座位的朋友

被你選擇坐在7號的朋友要注意囉！很可能是跟你借錢，但不會還錢的人！！！

解析6. 坐在8號座位的朋友

這位很可能是每次只用口頭約店，但是態度曖昧，不會真的赴約跟你去看電影的朋友。

大家覺得準嗎（笑）？這個韓國IG引起高度關注的心理測驗，還意外釣出韓國現在最大勢的饒舌創作女歌手「BIBI（비비）」現身回應：「首先你得先問我有沒有8個朋友不是嗎…」超真相留言引發爆笑啦～（難道是想測但是不能測？邊緣人表示......）

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