【持續進修基金/CEF/學日文/日文課程/吳業坤/坤哥結婚】不少港人都喜愛到日本旅行，如果學少少日文傍身就能減低雞同鴨講的機會，甚至可以好像坤哥般識到個日籍另一半，想識㗎仔㗎妹的你就要留意這些初學者熱門日文課程了！



坤哥宣佈與日本女友結婚 / IG @kwangorrrrrr

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疫情之下多了時間留在香港，相信不少人都有意學多一門技能，但又不知如何入手。如果還未想到學甚麼不妨試試日文，除了可以動用持續進修基金$20,000資助額，通關後「返鄉下」和煲劇時也更方便呢！

👇點撃圖片看初學者熱門課程👇

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【1】HKUSPACE 香港大學專業進修學院

日語入門

課程內容：平假及片假名、日常對話及基本文法

價錢：$6,200

時間：120小時

平均：$51.66/小時

入學要求：無特別要求，最好懂基本中文

發還款項要求：考試及功課成績達50%或以上、出席率達70%

【2】CUSCS 香港中文大學專業進修學院

日語基礎（一及二）及基礎（一）會話聽解練習

課程內容：相等於N5程度，包括日常用語及文法，亦會集中在聆聽及會話部分

價錢：$10,200

時間：130小時

平均：$78.46/小時

入學要求：中五畢業及21歲以上

發還款項要求：考試及功課成績達50%或以上、出席率達70%

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【3】HKBUSCE 香港浸會大學持續教育學院

日語證書（初級）

課程內容：相等於N5程度

價錢：$8,250

時間：143小時（16個月）

平均：$57.69/小時

導師資歷：日文相關學系畢業，或N1合格；至少3年日文相關工作經驗，或教授日文經驗

發還款項要求：考試及功課成績達50%或以上、出席率達75%

【4】東亞語言文化學校

N5日本語能力試班

課程內容：課程共分三期，以文法、發音、聽解及詞彙為主，完成第三期後可達到N5水平。第三期課程亦會加插分析歷屆能力試的內容，進一步分析各種詞彙、文法的運用及提高閱讀、聽解能力

價錢：$7,742

時間：158小時

平均：$49/小時

導師資歷：日文相關學系畢業，有教授日文專業資格；至少1年日文教學經驗

發還款項要求：考試成績達60%或以上、出席率80%或以上

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