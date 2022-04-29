打工仔剛剛進入社會犯錯是很常見的事，不少人遇見這些情況時都會很彷徨，不知道應該如何解決和向上司交代。有網民在討論區上分享自己即使已經重複檢查，但還是不小心將email發給錯誤的客人。裏面還附有另一位客人的個人資料和地址，令他不知所措。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教一班打工仔在犯下這種錯誤時應該如何解決。



有網民在Facebook公務員secrets專頁發文求救。他表示自己「已經好慢咁打，重複check左幾次，但唔知點解都係睇錯」，竟然將含有另一位客人全名、地址等個人資料的email發給客人。雖然沒有cc其他人，他怕如果裝作沒事發生，客人致電公司詢問時就更慘；但多次致電客人都無人接聽。於是發文徵收網民意見，問到自己應否向上司報告，還是私下致電客人刪除email。

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有網民表示可以嘗試多發幾封空白或亂碼的email給客人，對方看到頭幾封甚麽都沒有，就會一并刪除。亦有網民指出「唔講，唔報，乜都唔做，當冇人知，有九成機會過骨」。當中有網民建議使用recall功能收回email，但亦另有網民表示很多人都不會仔細看email，正正是因爲recall了才會去看有甚麽錯誤。究竟應向上司報告，還是私底下致電客人刪除email？企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」就提點：「與其做拆彈專家，還不如盡早引爆，總好過以後擔驚受怕、步步爲營。」

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