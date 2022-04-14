【政府暑期工/實習/Intern】就讀專業資格的朋友，最怕苦讀了幾年時間，最後找不到相關的工作，被逼轉行。路政署和政府統計處現聘請大量暑期實習生，當中涵蓋土木工程、測量、統計、經濟管理、電腦科學等範疇的職位，供修讀相關學科，又想了解行業實際運作的同學仔一個賺取經驗的機會！



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路政署和政府統計處釋出大量與工程和經濟系相關的暑期實習工作，予本地和海外就讀的香港大專生。工作主要負責協助處理政府搜集之數據、電話訪問、統計調查及道路規劃等。有興趣申請的同學仔，記緊留意各大專院校的事務處／就業輔導中心所刊登的截止日期，並遞交申請表；海外的大專生則先於網上下載申請表格，填妥並連同學歷證明，郵寄或電址至相關部門之聯繫地址。

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進入4月，除了DSE即將開考，專上學生也差不多完成最後一個學期，準備進入暑假。各政府部門陸續釋出暑期實習，聘請現正修讀專上院校的學生，累積工作經驗。最新暑期工來自康文署文物修復辦事處，主修文物修復學、應用化學或化學等同等學科的專上學生可申請，月薪$10,500。

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