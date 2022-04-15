最近大家都陸續恢復到公司工作或到學校上課，與家人以外的人見面的機會也開始增加。大家試過與朋友們見面回家後忽然覺得很疲倦，倒頭就睡嗎？日本一個晨間節目就説到這些症狀，形容這是因新冠疫情所產生的「社交宿醉」，有不少年輕人，特別是職場新人更是容易受到影響……



（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

疫情下學生有兩年大部份時間都是留在家中遙距上堂，打工仔在家工作也是常有的事，出外的時間大大降低。最近疫情開始慢慢回落，日常生活也會開始恢復至疫情前的情況。即使終於可以與朋友見面，突然增加的社交活動令不少人非常不習慣。雖然見到朋友時有許多話題、很歡樂，每逢與朋友相聚回家後都會仿佛宿醉般頭暈不適，這正正是「社交宿醉」。

👇👇👇即睇新冠疫情引起的「社交宿醉」👇👇👇

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日本晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー》日前介紹到疫情後日本有不少年輕人都會遇到「社交宿醉」的症狀。有受訪男大學生表示自己早前與很久沒見的朋友相聚。雖然有説不盡的話題，過程也很歡樂，回到家後就會突然覺得異常疲倦。亦有女大學生表示太久沒見就會特別顧慮對方感受，很多時候回到家就會被疲勞侵襲迅速入睡。

（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

這種與朋友見面，或參加社交活動後所感受到的不適和疲勞被統稱為「社交宿醉」。因爲這兩年學生長時間轉爲網上上課，打工仔則在家工作，突然的轉變容易令人感到不習慣。有在遙距工作時期進入職場的女生表示最近需要返回公司上班令她很不舒服。特別是在休息時間也會被別人看到，所以令她精神上也很疲累。有大學生就表示疫情下自己經常使用網上購物平台，現在忽然需要與別人傾談才能購物，感到有負擔。

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心理學家大美賀直子指出，職場新人因爲一直上網課與人接觸的時間減少，令社交能力下降，因此會特別受到「社交宿醉」影響。在疫情中她經常會收到因爲與人交流機會降低而感到抑鬱的大學生求助，現在反而有很多人因不懂得該如何與人接觸交流而接受輔導。

（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

如此看來，不論性格内向還是外向都不能避免新冠疫情對社交能力帶來的影響啊！這種「社交宿醉」説不定需要花時間慢慢習慣才能解決吧......

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