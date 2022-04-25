【散水餅/打工仔/辭職】在香港每逢打工仔離職時派散水餅是不成文的規定。有不少人會選擇派西餅、蛋撻等，但網上不時都會看到網民對西餅的不滿，覺得「嚟嚟去去都係嗰啲」。千層蛋糕、普通西餅相信大家已經覺得厭倦，究竟有甚麽創意選擇呢？小編為大家搜集了7個非傳統的選擇，當中除了適合疫情下送人的獨立包裝散水餅，還有各種不是餅的散水餅！



《治愈菓子》出售的泡芙（Instagram：@maplesyrupwings）

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覺得散水餅來來去去都是那幾個品牌和款式？《開罐》Opener今日為大家搜集了7個特色散水餅，除了小店之外亦有連鎖店的抵死散水餅，不論想留下好印象或霸氣離場都有不同選擇。有需要的大家快點看看吧！

👇👇👇即睇7個特色散水餅推介👇👇👇

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【1】華爾登餅店曲奇 由老闆娘手寫心意字句

華爾登餅店已在西環區開業三十二年，而且所有產品全人手自制，沒有任何防腐劑。散水餅每個月都會開放表格預約，有多款手工牛油曲奇選擇。由老闆娘逐塊寫上「我唔撈喇」、「江湖再見」等字句，亦可以自訂文字。再配合店舖設計的diudiu貓，造型可愛兼抵死！不但自由度高，而且還是獨立包裝，疫情下送人絕對放心！

款式：8種不同形狀可供選擇

價錢：每塊$15/雜錦曲奇每包$18 (每款需訂最少15件)

保存時間：2星期

交收方法：西營盤門市自取/安排速遞

地址：西環西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖

電話：29152263、（Whatsapp） 55644499/66877052

營業時間：星期一至日 8am-7pm

【2】AFTERTEA健康實用花茶「得閒飲茶！」

散水餅來來去去都是那幾種款式？不妨試試用花茶作為送禮選擇。散水茶一樣獨立包裝，健康實用、適合任何年齡層，而且同事們可以選擇拿回家中享受。除了會變色的蝶豆花茶，還有祛痘美顔茶、雪薏無花果祛濕茶等。AFTERTEA亦提供5款貼紙，想「得閒飲茶！」定「唔係好再見！」全憑大家選擇。

款式：5款留言貼紙

價錢：每包$15.5

交收方法：網上下單速遞（SF）/門市選購

保存時間：（需參閲包裝）

電話: 35655711、（WhatsApp）56633652

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【3】BEANS 聯乘謝曬皮cupcake/tart唔撈都要有霸氣！

BEANS與本地品牌謝曬皮合作推出的彩色祝願版和元祖暗黑版的散水餅以幽默過癮作出發點。他們有cupcake和tart可以選擇，幾種不同口味色彩繽紛。Cupcake有藍莓、抹茶、士多啤梨和蘋果味，而tart則是朱古力、抹茶、什莓和檸檬味。上面紙牌寫著「my penis is blue」、「勿摸活家禽」等字句，好食又夠抵死!

款式：彩色祝願版/元祖暗黑版 （内含12件，共4種口味）

價錢：自取$333、上門送貨$418

交收方法：自取/送貨

保存時間：24小時内（最佳食用）

電話：5223 0146（WhatsApp）

營業時間：星期一至日8am-10pm

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【4】治愈菓子打卡恩物 巨型脆皮泡芙配煙韌麻糬

這間小店是由一位90後前空姐所開，所有泡芙都是當天人手製作，無添加任何香精防腐劑和色素。泡芙不但不會太甜，而且外皮鬆脆，内裏麻糬煙韌彈牙，口感很有層次。最重要是賣相非常吸引，特別髒髒比利時朱古力麻糬和榛子粒粒Tiramisu麻糬泡芙份量十足，用來與同事們一起打卡簡直100分！

款式：每月有5款口味

價錢：每個$28（6個起）

交收方法：門市自取

保存時間：雪櫃1至2天、陰涼地方3小時

地址：鰂魚涌英皇道901號英麗閣地下D（鰂魚涌站B出口）

電話：55412850

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【5】Miss Bun Bun Bakery 微糖無油手工蒸包

這所網店主打天然食品，選用新鮮當造的材料烘培。散水餅經常收到西式小點，大家又有沒有想過試試送中式的包點呢？Miss Bunbun bakery就有推出幾款不同口味的手工蒸包作散水餅，微糖無油的餡料健康同時亦十分香濃。而且蒸包可以存放在雪櫃等需要時再翻熱食用，不用擔心疫情下送禮不方便。

款式：3款口味（鐵觀音、黑芝麻、特濃可可）

價錢：每件$32 （3件起）

交收方法：門市自取/地鐵站交收

保存時間：冷藏3至7日

電話：6233 5064 （Whatsapp）

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【6】Pie and Tart 大小鹹甜款款精緻

Pie and Tart是不少人學生年代經常光顧的店舖，足以證明價廉物美。他們不論鹹還是甜的批撻都有很多種類，任君選擇。除了人氣的朱古力鮮奶撻和Pizza批，亦有迷你什果、朱古力、栗子撻，無論當輕食或是正餐都有不少選擇！

款式：逾80款

價錢：$8 至 $175

交收方法：到會外送

保存時間：（需參閲包裝）

電話: 2332 1348

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【7】彩子 低糖純素清新之選

彩子主打無添加的低糖純素飲品，除了冷泡茶和奶茶以外，他們的芋泥豆乳也是人氣產品。瓶子上可以客制貼紙，能自行寫上對同事的話增添一份心思。最重要的是他們接受急單，可安排速遞員或專車即日送貨。現今流行手搖飲品，他們的樽裝飲品絕對是散水茶必選之一！

款式：10款

價錢：每樽$25 至 $35

交收方法：自取/速遞送貨

保存時間：建議即日飲用

電話：54031313（Whatsapp）

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*所有價錢以官方公布為準



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