活在香港有很多事都要求快，生活節奏、步伐急速。但事實上這種凡事追求快的習慣，會讓神經長期處於緊張狀態。持之以久更會出現頭痛、頭暈、沒有食欲等症狀。最近有日本情報節目解構現代人急躁的原因，原來倍速看劇集也對大腦有很大影響……



(《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター 》截圖）

「唔洗急，最緊要快」這句説話經常會在都市人的口中聽到。情報節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》最近在特輯中講到，現代人不論是學業、工作或休息時間都離不開急躁的感覺；近年來更是聽到不少人會以倍速看Netflix或YouTube。這種文化會令人累積不少無形壓力，更有可能延伸成其他健康問題。順天堂大學醫學部的小林弘幸教授講到，只需一句魔法咒語，就可以解消這個問題……

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節目講到都市人現在一日吸收資訊的份量已是平安時代（794年－1185年）人的一生份量。或許正是因爲資訊流量太多，都市人的急躁開始反映在流行文化上。以歌曲爲例，近年有不少人氣流行曲都是沒有前奏，直接進入歌曲；對比起1980年代的歌曲平均有20秒前奏，現代的前奏平均只得5秒。節目進行街訪時亦發現年輕一代覺得前奏越短越好，希望可以快點到歌詞的部分。更有人表示如果前奏部分可以跳過，她基本都會不聽。除此以外，亦有年輕人表示自己會以倍速看Netflix，追求可以快點看完。

事實上有2021年的調查顯示20至60歲的人當中，每3位就有1位曾經以倍速觀看影片。習慣了這種急躁生活的都市人，更是將「快」與日常生活每一部分結合。不論是工作、學習，還是細微至按升降機，都在為身體增添無形壓力。

(《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター 》截圖）

順天堂大學醫學部的小林弘幸教授表示都市人的急躁會影響自律神經，令血管收縮，進而影響血流、引伸出健康問題。小林教授接著表示自律神經分爲交感神經和副交感神經。當中交感神經是令人興奮或緊張的神經，而副交感神經則是令人放鬆的神經。而以倍速看影片等行爲正正會令交感神經活躍，就好像長期踩著油門的車子一樣。節目驗證倍速觀看影片對自主神經的影響時發現，以正常速度看影片的話交感神經與副交感神經的活躍度各佔一半，但當以倍速看影片時，短短一分鐘内交感神經的活躍度就已經飆升至80%。小林教授表示，無論倍速看影片、吃飯太快或是急速潦草書寫都會令神經處於高壓狀態，更會令人的呼吸加速或停止。長期維持會造成頭痛、頭暈、食欲不振的狀態。

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教授説到要舒緩急躁其實非常簡單，就是要學會「禮讓」！例如坐升降機時可以先讓別人出去，他講到這個做法可以讓自己和對方放鬆神經。駕駛時讓別人先轉線，或乘坐地鐵時先讓車上乘客下車，也可以有同樣效果。

(《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター 》截圖）

小編也有聽過身邊不少朋友會用倍速看Netflix，但原來這個所謂省時的方法會對神經造成傷害......大家平常也有用倍速看影片或聽歌飛前奏的習慣嗎？不妨留言分享一下。

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