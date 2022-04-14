如果說女人最痛係生仔，那麼男人最痛一定是感受蛋裂的瞬間，無論是有心定無意， 痛楚似乎都依舊……近日台灣有網民在討論區上發文指，自己和女友各方面都好夾，偏偏女友卻有特殊的性癖，總愛對自己的蛋蛋動手動腳，還會像恐怖電影裏的角色般，打得越猛烈她越興奮！



《Kill me Heal me》劇照

台灣有網民以匿名在Dcard討論區上以「女友有特殊性癖好，不知道怎麼辦⋯⋯」為題出PO，大呻自己女友有特殊性癖，對蛋蛋情有獨鍾。他指自己因為受父母影響很熱衷宮廟活動，因而認識了宮主的女兒，兩人一開始交往，對方也只是會前戲時戲弄一下蛋蛋，然而後來竟發展成壓、捶、打等，令他經常痛爆，甚至有碎蛋的感覺。

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久而久之，網民表示自己竟因此而變成早洩的體質，經常未開始已結束，讓他十分害怕！雖然他有請女友不要再對自己的蛋蛋「施虐」，卻被對方以「為什麼不可以？」、「你不喜歡我可以直說？」回嗆，他也只好無奈道「不是不愛你，只是我懶蛋抗不住啊」。

《Kill Me Heal Me》劇照

網民指更可怕的是，女友很愛看電視上乩童拿法器往身上砸的儀式（用法器不斷擊打自己致出血的驅魔儀式），而且砸的越猛烈她越興奮，她覺得打蛋，對她來說也是一樣道理，「她每次做愛打我懶蛋，她就覺得很興奮」。

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網民對此十分困擾，皆因兩人在各方面都好夾，偏偏到了性事，女友卻總控制不到愛打蛋的行為。有網友看畢全文後笑言：兩人根本一個S一個M，天生一對；更有人指假以時日樓主大概會練成絕世武功，可以在街頭以「鐵蛋」賣藝！

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其實兩個人相處除了要看夾唔夾之外，尊重同了解對方的想法也是很重要的一環，決不可以為了一己私欲，或是一時的快感，而犧牲對方的感受。就算對方此刻因為忍讓而沒有提出不滿，不代表這種忍讓變成了必然，與對方好好溝通，才是解決問題的根本方法。

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