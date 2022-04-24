爲了吸引客人日本經常推出不少創意商品，之前也曾經跟大家介紹過證件相扭蛋或者可以重現食物味道的機器等等異想天開的產品。這次小編就為大家集合了日本8款新奇功能產品，表面上與實際用途的相差一定能令你驚喜，一起來看看吧！



（YouTube：@日テレNEWS）

👉人魚傳説是真的？！300歲「半人半魚木乃伊」驚現人體相似組織 !

每次去日本旅行小編都會被各種新奇造型的產品吸引，即使只是100円店或者是生活用品店也會沉睡著不少造型可愛的商品，當中亦有不少第一眼看不出來是有甚麽用途的產品。以下8款造型可愛但有意外功能的產品，大家又猜不猜到是甚麽呢？

👇👇👇即睇日本8款意外功能產品👇👇👇

+ 12

👉日本奇特cafe推被鯨魚吞食體驗 潤滑劑還原胃液激似《異形》片段

同場加映：日本福井縣驚現3米長深海巨魷 網民興奮腦補：可以整200件壽司！

深海生物總會引來很多想象，例如經常會在電影中看到的巨大海怪。日本福井縣小濱市日前有一條長3m的巨大魷魚被發現在海岸邊漂浮。這種大王魷魚本居住在較深水域，不知爲何漂至岸邊被當地漁民發現。雖然不少網民對發現大王魷魚覺得興奮，亦有網民表示可能是嚴重災害的預兆……3米長深海巨魷👈 👈 👈