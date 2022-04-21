日本福井縣驚現3米長深海巨魷　網民興奮腦補：可以整200件壽司！

深海生物總會引來很多想象，例如經常會在電影中看到的巨大海怪。日本福井縣小濱市日前有一條長3m的巨大魷魚被發現在海岸邊漂浮。這種大王魷魚本居住在較深水域，不知爲何漂至岸邊被當地漁民發現。雖然不少網民對發現大王魷魚覺得興奮，亦有網民表示可能是嚴重災害的預兆……



（YouTube：@日テレNEWS）

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這條大王魷魚在4月20日早上10時左右於日本福井縣小濱市宇久海岸被漁民發現。根據當地漁民表示，雖然之前也有過大王魷魚漂至岸邊的例子，但活生生地還是第一次。因大王魷魚主要生活在深海區域，在海邊的身影非常罕見，即使被發現通常也已經變白死亡。

👇👇👇即睇3米長的稀有大王魷魚👇👇👇

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大王魷魚是現存最長的軟體生物，平常栖息在水深500米至1000米深的海域。在海岸邊被發現仍活著的大王魷魚的機率更是非常低。因此發現魷魚的當地漁民也表示未曾看見活生生的大王魷魚，所以非常興奮。這條深海巨魷全長3.35米，體重推測為80kg，相信還是處於成長期。被找到時顔色依然透紅，不時會見到魷魚揮動觸手，吸盤也依然有力。有傳媒接近魷魚在水底拍攝，巨大的眼珠更是魄力十足。

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有不少當地居民到海岸邊一睹大王魷魚的巨大身姿。受訪者們都表示被魷魚的尺寸嚇到，感嘆魷魚的生命力强勁。雖然大王魷魚漂到海岸邊時仍然活著，也已經處於虛弱狀態。最後很可惜地還是死亡了，被當地的越前松島水族館接收，打算在有多日連假的黃金週（4月尾到5月初）展示。

（YouTube：@ANN NEWS）

有網民表示大王魷魚令他想起傳説中的挪威海怪（亦稱克拉肯/Kraken），同時亦有網民擔心深海生物漂上岸是地震等自然災難的預兆。不過亦有網民幽默地表示魷魚這麽巨大，足夠可以吃365天或做200件魷魚壽司。大家遇到這麽大條魷魚又會如何反應呢？留言分享一下吧！

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