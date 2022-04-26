【MIRROR/演唱會/MIRROR演唱會2022/上弦/下弦】MIRROR一直被傳舉行演唱會，今日(26日)正式宣佈進軍紅館開10場個唱，鏡粉們又要準備撲飛。不過有網民指出，相隔1年的演唱會海報竟疑似反映鏡仔最新人氣勢力！



MIRROR齊齊現身開記招 / 資料圖片

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MIRROR今日（4月26日）齊齊現身西九文化區開記招，公布相關詳情。《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會暫定在7月25至31日以及8月2至4日於紅館舉行，一共10場，分為$480、$880及$1280三種票價，優先訂票及公開發售日期稍後公佈。

作為MIRROR第一次紅館個人騷，一班鏡粉都相當興奮，因為鏡仔們對上一次開演唱會已是2021年5月的《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》。

MIRROR對上一次開演唱會已是2021年5月的《MIRROR "ONE & ALL" LIVE》 / 資料圖片

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今次的演唱會海報亦曝光，12位成員一人一格，與上次的「排排企」站位一樣，都是3乘4的直式海報，只是今次大家都以暗黑風格示人，用色方面亦比較鮮明。有網民就認為今次海報是MIRROR「勢力分佈圖」最新版，之前提出的「上弦下弦」排名或者已出現變動。

【1】位於最中心被眾人包圍的兩個「C位」本身由姜濤和Ian霸佔，不過最新變成姜濤和Anson Lo

【2】直排4個C位全是有出過Solo的成員，除了姜濤、Anson Lo，還有Jer及Jeremy

【3】中間打橫兩排的6個較正中位置加入Anson Lo和Lokman，姜濤、Ian、Edan、Anson Kong有得繼續留低，「巨豬CP」Stanley和Jeremy則被飛出

【4】角落位有Tiger、Frankie、Stanley及Alton，其中Alton和Frankie已是第二次留守邊緣位置

👇點撃圖片看MIRROR演唱會新舊海報對比👇

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字體設計和擺放亦會影響最受矚目的「C位」，上次的海報有兩行大字，第一眼會留意到在中間的姜濤，而今次只得一行字，最接近字體的是Anson Lo。近日《Chill Club年度推介》Anson Lo奪兩個大獎，引來姜濤「上弦一」換位爭議以及兩方Fans罵戰，今次海報一出勢必又引起討論。

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