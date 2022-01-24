性愛冷知識｜陰莖勃起偏左、偏右幾多會有問題？會否影響性能力？

陰莖偏左或偏右正常嗎？
護理學博士、兩性專家許藍方直言，陰莖勃起時，無論偏左、偏右，或是偏上、偏下，完全不影響性功能，只是自然發育的結果。
▼▼▼即睇專家點解釋！▼▼▼
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海綿體增長不一 陰莖自然彎曲現象
護理學博士、兩性專家許藍方指出，男性青春期時，陰莖會變長、睪丸會變大，而陰莖的結構有2條海綿體，但2條海綿體增長的長度不一定會相同，陰莖勃起時就會偏左或偏右，或是偏上、偏下。
許藍方進一步說明，陰莖偏左或偏右，在30度以內都算正常，也不需要矯正，通常不會有任何身體不適，不會影響持久度、性能力，更不會影響排尿，或是造成不孕。
陰莖彎曲大於30度 可能會疼痛
不過，許藍方提醒，如果陰莖彎曲的角度大於30度，有可能造成勃起過程、勃起後或性交時產生疼痛感，建議諮詢泌尿科醫師，透過手術方式矯正。
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