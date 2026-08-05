近年來因為患抑鬱的城市人越來越多，特別是疫情下工作學習等壓力更倍增。香港更有調查發現，自第五波疫情爆發以來，線上精神健康服務使用者增加六成，其中有47%使用者呈中度至非常嚴重焦慮。日本節目《世界一受けたい授業》早前就邀請一位精神科醫生，講解5個會影響抑鬱的生活習慣。當中竟然講到吃零食會導致抑鬱，反而多多嘆氣可以舒緩減壓?



（《世界一受けたい授業》截圖）

抑鬱症和精神科兩個詞語令人忌諱，有不少受苦於抑鬱症狀的人都會選擇忍受或想辦法自行解決，但其實患抑鬱的人不在小數。究竟可以有甚麽方法避免抑鬱呢？在《世界一受けたい授業》中，精神科醫生藤野智哉講出5個界別容易患抑鬱與難以患抑鬱的人的生活習慣。更提出有一種蔬菜可能有助舒緩抑鬱。

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國際組織OECD有數據顯示，2013患抑鬱的人數只有7.9%，但到了2020年患抑鬱人數翻倍至17.3%。抑鬱的狀態如果長期持續會對日常生活造成影響，令人提不起精神。到底有甚麽辦法可以舒緩抑鬱症狀呢？精神科醫生藤野智哉表示，立刻回覆訊息的人較容易患上抑鬱。凡事需要立刻做，或必須要以某一方法做的心態容易為自己造成壓力。所以藤野醫生建議，不論日常或是工作上都應該學會延遲回覆，給自己慢慢考慮的時間。

（《世界一受けたい授業》截圖）

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藤野醫生提出的第二個抗抑鬱的方法則是培養每星期做3小時運動的習慣。哈佛公共衛生學院在2019年的一個研究中指出運動時大腦所製造的「幸福荷爾蒙」血清素（Serotonin）能有效降低憤怒和不安。只需要每天做20分鐘以上的運動就可以有效減少壓力，從而抗抑鬱。

第3個會影響抑鬱的習慣則是有規律的飲食。有數據顯示經常不吃早餐、喜愛吃零食和宵夜的人們，患上抑鬱的比率明顯比有規律飲食的人高。藤野醫生建議除了3餐均衡飲食以外，也可以多吃西蘭花，因為西蘭花當中的成份萊菔硫烷（Sulforaphane）經動物實驗證明有效減少抑鬱病發。

有傳聞說每嘆一口氣就會短命3秒，但藤野醫生表示並非如此。其實多嘆氣的人反而較少患上抑鬱，原因是嘆氣能有助平衡自律神經，而嘆氣時的深呼吸亦有令人放鬆的效果。最後一點，藤野醫生提出轉換角度考慮事情也是抗抑鬱的一個方法。遇到令人生氣的事情時可以嘗試將生氣轉換成其他詞語，例如將「店員態度差令我生氣」轉換成「店員態度差真可愛」等，用自己的想像力製造開心搞笑的情況就有效減低抑鬱。

（《世界一受けたい授業》截圖）

處理藤野醫生所提出的5個習慣以外，節目中亦有訪問前日本女子排球國家隊代表大山加奈。她表示現役時期一度被抑鬱纏繞，但自從養了愛犬柴犬Daizu以後連抗抑鬱藥也不用再吃。狗狗果然是人類最好的朋友啊!