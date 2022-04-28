【曾江/逝世/隔離酒店】資深藝人曾江4月27日被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間。不少網民都對他離世大感愕然，有年輕網民表示，曾江雖然是老一輩演員，不過作風直率貼地，更有不少發人深省的金句。



資深藝人曾江4月27日被發現，倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間。

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消息指，曾江獨自由新加坡返港，入住作為指定隔離酒店的九龍酒店。27日中午12時左右，衞生署人員巡查時無人應門，酒店職員開門後，發現曾江昏迷在房間內，其後證實死亡，享年87歲。

曾江從事演藝工作逾60載，演出數百部電影，1970年代起曾江加入電視圈出演電視劇集。2015年憑《竊聽風雲3》首奪得金像獎「最佳男配角」，是影壇的大前輩。不過他為人平實，不少網民都發文回憶跟他相處的點滴，直指曾江非常尊重年青人，而且處事認真又不失直率，對社會議題亦十分關心，是位貼地的好前輩。

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曾江自言年輕時以感覺行先選擇自己的路，因此成為別人眼中比較離經叛道的後生仔，也比較理解年青人的心態。多年後接受媒體訪問時，指自己以前喜歡教人，指指點點，現在才知道這是做人大忌。因此書桌有一句座右銘：人之患，在好為人師。「我不應該憑我自己的經驗去要求人家，我應該憑我自己的經驗去要求自己。」👉即睇曾江如何影響後生仔👈