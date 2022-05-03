4月份過去，相信有不打工仔收到花紅後都有轉工的想法。最近政府除了推出大量暑期工給大專學生賺工作經驗以外，同時亦推出不少低門檻政府工。當中包括1823效率促進辦公室聘請客戶服務主管，這個職位無需大學畢業，月薪由$26,650起，更有約滿酬金！



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效率促進辦公室（1823）的客戶服務主管 (營運)屬於非公務員職位，合約期為12個月。申請人無需大學畢業，只需要在DSE或會考中文和英文科靠獲2級以上或同等學歷。 但申請人亦需具備兩年全職電話中心或聯絡中心的工作經驗，當中最少一年任督導職位。

👇👇👇點圖看客戶服務主管詳細入職要求、職責👇👇👇

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1823客戶服務主管職位截至申請日期是2022年5月16日（一）下午5時正，有興趣的大家要盡快申請啦！

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同場加映：打工仔收offer後決定留低 唔識用英文回絶新公司 網民爆笑教路

打工仔每次在工作上有變動時都會因需要寫各種email或信件等而感到煩惱。日前有一位港人雖然收到offer後最後還是希望留任現職，因此準備寫一封英文email通知新公司。樓主坦誠自己英文能力有限，於是求助網民。當中有人搞鬼亦有人認真，但到底應該用甚麽結構，寫甚麽内容呢？《開罐》Opener請教了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，她表示最緊要是這3點！打工仔收offer後決定留低 唔識用英文回絶新公司👈 👈 👈