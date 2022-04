打工仔每次在工作上有變動時都會因需要寫各種email或信件等而感到煩惱。日前有一位港人雖然收到offer後最後還是希望留任現職,因此準備寫一封英文email通知新公司。樓主坦誠自己英文能力有限,於是求助網民。當中有人搞鬼亦有人認真,但到底應該用甚麽結構,寫甚麽内容呢?《開罐》Opener請教了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏(Alison)「Son姐」,她表示最緊要是這3點!



(《未生》劇照)

最近一位網民在香港討論區投稿表示自己本來下一個月準備轉新工,但最後還是決定留下,於是想用英文寫一份email通知新公司。内文主要想表達自己留在現職、繼續為公司服務的意願,希望新公司可以體諒,日後有機會合作。不過樓主講到自己英文能力有限,不知道該如何用英文酬謝新公司給自己機會,便轉到討論區尋求師姐師兄們的意見。

有不少網民留言自製email,當中有人搞鬼提出「money is king!」「i no gogogo yr job」,亦有人作認真建議「After careful consideration, I am sorry to inform you…」。但其實在這種情況下該如何寫email用甚麽格式才顯得有禮貌又專業呢?

企業管理顧問張慧敏(Alison)「Son姐」表示收到offer後決定不轉工時懂得要寫email通知新公司是非常得體、值得讚賞的做法。不過在這種情況下無論講甚麽其實都是多餘的,因爲到最後才表明不去上班對方一定會感到不快,「講多只會錯多、解釋等如掩飾!」Son姐亦提到HR和新上司在面試的時候也應該已經知道你的英文能力有多少斤兩,對自己英文能力沒有信心,絕對可以用中文寫email。參考網上的格式,用高難度字眼反而很容易暴露。

Son姐提醒email中可以多謝新公司給你的offer和機會,但「希望未來再有機會合作」這種一廂情願的字句就不用再寫,「你冇諗過對方可能唔想同你合作或者俾機會你?」。而不離職的解釋也不用多説,簡單表示「非常抱歉我還是決定留在現在的公司繼續效力,謝謝你給我的時間和肯定」便已經足夠。正如分手一樣,即使寫萬字文解釋也沒人想看;不愛就是不愛,無論甚麽理由其實亦一樣多餘,反而應將重點放在感謝公司,越簡單越好。Son姐同時講到寫email通知新公司已經能留下好印象,打工仔不用想得太複雜。只需要記住3點:「唔好抄、唔好長、唔好解釋!」

