【北韓/淨灘/垃圾/Line Friends】南韓一名研究北韓人民生活的教授，因疫情未能出國，改到延坪島撿北韓隨海水漂過來的垃圾，其中一枝士多啤梨奶竟然出現北韓老翻Line Friends，震驚網民。



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南韓東亞大學教授姜東元專門研究北韓情況，以前會定期到中國接壤北韓邊境，接觸一些脫北者和朝鮮族，而且可買到北韓製貨品及拍攝鴨綠江對岸。不過自疫情爆發，他未能入境中國，於是改為前往距離北韓4公里的延坪島撿垃圾，尋找當地人的生活痕跡。

南韓東亞大學教授姜東元

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姜東元至今已收集到近2000件垃圾，包括不同種類，如飲品膠樽、即食麵包裝和營養補充食品等等，更會透過包裝上的成份分析北韓經濟及人民生活狀況，最近他就在YouTube頻道拍片分享自己找到、數件較完整的「戰利品」。

【1】士多啤梨奶

姜東元形容為最華麗的垃圾包裝，外觀保存良好，還有可愛的卡通公仔，例如小白兔和熊仔，「牛奶」兩字都有特別設計，不過他認為熊仔和小白兔有抄襲Line Friends之嫌。

飲品出產自北韓一間著名的食品企業，難怪外表較高質，包裝還印上卡路里和QR Code。不過成份方面是沒有新鮮牛奶及士多啤梨的，只得奶粉、士多啤梨香精及糖粉。

【2】北韓國民即食麵

姜東元還找到一款名為막내기的即食麵包裝，其實這種麵的普遍程度就好像辛辣麵，不過今次的包裝很特別，竟印上製造商的外觀，是一家位於北韓恩德郡的店舖。姜東元大呼未見過此店舖製造的食物袋有同類設計，估計是最新Design或已絕版舊包裝。

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【3】營養補充食品

一小包營養補充食品的包裝亦沖到海灘，標榜充滿營養，而且喝完可以長高，亦印有兩個小學生公仔。姜東元認為北韓人民重視健康飲食，不過包裝成份不完整，只見到有糖粉和香精。

營養補充食品標榜充滿營養，而且喝完可以長高 / YouTube @통생통사 강동완TV

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