【賽馬會/六合彩/金多寶/4000萬】5月6日（星期五）攪珠的六合彩，由於連續5期無人中頭獎，累積頭獎獎金高達4000萬，再次引起網民注目。六合彩是香港人的共同回憶，原來當年並不叫「六合彩」，更曾有人在直播中預知號碼，引起全城嘩然。



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星期五頭獎4000萬六合彩現已接受投注，截止投注時間為星期五(5月6日)晚上9時15分，注意今次不設投注站投注，只接受網上投注戶口及1886電話自動服務系統投注，頭獎一注獨中預計可獲得4,000萬元！

六合彩歷史超過60年，多年來以高額彩金，令香港人著迷，同時亦有不少有趣的秘聞，例如曾經出現「預知結果事件」、攬珠直播時在場工作人員都要同時做一個動作等等。

👇👇👇按圖看你不知道的5個六合彩秘聞👇👇👇

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其中一個秘聞就是第一代主持人夏春秋，曾經在一次直播攪珠中，因燈光照射下，將18號誤報為10號。怎料事有湊巧，下一個攪出的號碼碰巧就是10號！事件一度引起民眾懷疑攪珠是否涉造假，亦有人笑言夏春秋能預知號碼，夏春秋接受報章訪問時曾無奈表示：「我真是百辭莫辯」。

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