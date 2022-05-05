【選特首/李家超/行政長官/落區】特首參選人李家超近日積極落區，希望聆聽不同市民的意見並進行交流。日前他到西九文化區時，主動上前和一名小妹妹交談，更指對方「幾叻女，你第日一定係識得吹樂器㗎啦！」講到吹樂器這回事，相信每個香港人無論識唔識音樂，都總有一段充滿血淚的牧童笛吹奏史，有網民更為此開PO討論各種與牧童笛相關的童年回憶！



李家超日前到西九與青年進行交流時，主動上前和一名小妹妹交談，更指對方未來一定識得吹樂器！

日前特首參選人李家超到訪西九文化區與青年交流，進入會場時主動和一名小妹妹傾偈，雖然對方一直專注飲飲品沒什麼反應，但李家超見狀便哄對方「幾叻女，你第日一定係識得吹樂器㗎啦！」更指自己日後會為小朋友做更多事。

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其實李家超並沒有講錯，樂器未必人人識玩，但的確大部分香港人都會識吹，說的是那枝曾幾何時音樂科必修的牧童笛。無論是想當年為了讓考試合格而日夜練習，唔知自己到底有冇走音的時光，亦或是每次音樂堂都要讓耳朵處刑的日子，都讓人勾起一絲絲回憶。有網民更在群組上發文，討論學吹牧童笛其其實對學業有甚麼幫助！

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記得小編小時候玩牧童笛的日子，除了每次都因為沒留意，上完堂後才發現自己的校服被口水滴濕外，最印象深刻的莫過於和朋友們一起抵著震爆耳膜的風險，拼命讓自己試圖不再走音，希望考試成功過關的時光，真的令人無限懷念。

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