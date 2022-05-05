近日荃灣街市豬肉檔一名貌似MIRROR成員AK的型男阿威被網民熱追，除了引來大批傳媒追訪，更有網民自發在社交平台開設應援粉絲群組，希望大家可以分享小鮮肉合照。



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這個名為「荃灣鮮肉AK應援團」的FB 開設未夠一日，至截稿前約有超過500個會員，不少女網民分享跟阿威打卡的合照，阿威除了被指貌似MIRROR的Anson Kong ，也被認為似呂頌賢、郭富城、以及羅志祥（小豬）一眾明星，更有人留言阿烕甚有明星相可以正式出道。

由於不少人專程前往該位於荃灣新村街的豬肉檔打卡，有網民表示要排了一陣隊才能合照成功，「終於見到真人，攝咗個靚位同佢打卡」，也有人號召各方主婦到該豬肉檔幫襯買梅頭，「住北角入荃灣買餸會唔會好過分？」群組內有人貼出疑似阿威除口罩後的「全相」，不過不確定是否阿威本人。

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日前有網民上載跟「阿威」合照後，立即「驚為天人」，雖然戴上了口罩，但一雙深邃眼睛非常吸引，結果該照片被瘋傳，連日更有大批市民到阿威工作的地方打卡。阿威早前接受《香港01》訪問時表示，一名熟客將其合照放到社交平台後便得到廣泛關注，近來亦有很多人前來合照，坦言有點不知所措和尷尬，「冇諗過會變到咁樣。」而阿威也表示不覺得自己似AK。

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