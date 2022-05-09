【英國/移民/適應/買樓/置業/律師】移民英國的人眾都希望有個安身之所，雖然英國樓價比香港低，不過有網民表示，英國律師的辦事效率十分低，更列出自己聽過的個案分享，引來不少網民圍觀。



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KOL「筆事英國胡世君」在Facebook專頁上發表文章，指「英國買屋律師好XX」，直言在英國買屋，律師很常「出事」，更聽過5個非常誇張的例子，分別以律師A、B、C、D、E為代號，指他們輕的不覆電話不覆電郵，交文件時甩甩漏漏，有的更會在最後關頭才叫你補交文件，令人非常困擾。

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不過有網民表示，自己在英國買屋時十分順利，指不應將香港的習慣和節奏搬到英國，直言英國律師做事好慢，一般買賣都會花4、5個月時間去處理，「你越追越關係破裂」，又指「人哋咁多年，都係咁嘅時間流程，好難改變太大」。亦有網民指出，如果想有效率，可以找華僑或香港律師，同聲同氣事情更順利。

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