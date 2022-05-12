「分手亦是朋友」這句說話到底是傳說，還是真有其事？金剛和台灣藝人小嫻拍拖一年多，日前兩人進行直播的時候坦言已分手一個多月，原因是性格不合。金剛表示雖然大家分開了，但關係還是很好，只是從情人關係畢業變回朋友而已，小嫻也表示他們沒有反目成仇，大家不需感壓力。除了金剛和小嫻外，在娛樂圈中分手後還能是朋友的情侶又有幾多對？



金剛和小嫻日前在直播中坦言兩人已和平分手一個多月，雖然不再是情人關係，卻依舊是好友。（fb@小嫻 （黃瑜嫻））

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愛情是一件很容易令人充昏頭腦的東西，或許大家都想過有一天和最愛的他／她分開時，能夠像電視劇裏的情侶一樣好來好去。然而，現實是不少情侶分手後不是形同陌路，就是老死不相往來，能夠分手後亦是朋友的人又有多少個。日前金剛和相戀一年多的台灣藝人小嫻在直播中坦言已分手一個多月，雖然不再是情侶，卻依舊是好友。說到分手後亦是朋友，除了有一種關係叫鴻升丞琳、羅天宇和湯洛雯外，還有哪些是你不知道的？

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其實相信沒有人想在坦誠、並義無反顧地愛一個人後，最後要落得一個難堪的收場，可以的話誰又不想好來好去。如果能夠分手後仍然是朋友的各位，請珍惜這位明白自己的知己，以及感謝對方讓自己在人生中上了這寶貴的一課！

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