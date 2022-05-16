政府工｜法律援助署請律政書記　無需學位/工作經驗月薪$21,340起

政府不時會推出各種高薪但低門檻的政府工，當中法律援助署最近亦招聘律政書記，月薪由$21,340 起至$53,500元。職位無需要大學畢業，只需要DSE 5科包括獲3級或以上成績，或會考2科高級程度科目E級或以上成績，以及另外3科考獲3級或C級；或具同等學歷。申請人亦需要在《基本法》測試取得合格成績。



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法律援助署的律政書記職位要求申請者在《基本法》測試中取得合格成績，除此之外並無需有大學學位，申請人只需要在DSE五科包括中英文科獲得3級或以上成績便可以申請。職位主要職責是處理文書工作，協助法律援助律師審查申請、進行訴訟等等；按職務所需亦有可能被派赴香港以外的地方工作。

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法律援助署的律政書記職位截止申請日期是2022年5月27日（五）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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同場加映：政府工｜海關請海關督察DSE五科3級可申請！月薪4.3萬起需考體能

香港海關一向致力打擊犯罪，不時都會聽到他們偵破走私案的消息，日前他們亦成功檢獲市值逾2200萬元冒牌貨。每年有不少人希望加入效力、打擊罪案。海關督察招聘在今日（13日）開始到5月23日截止， 職位最低要求申請者在香港DSE五科考獲3或同等或以上成績，或具同等學歷。雖然需要通過《基本法》、體能及視力3種測驗，月薪由4.3萬起亦非常吸引。海關請海關督察👈 👈 👈