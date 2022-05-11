今年的香港中學文憑考試DSE差不多告一段落，而大學final year也考完試，又是一眾畢業生揾工的時間。在求職期間，除了找適合自己的工作和爭取面試機會，入職後的第一個難關就是要簽署合約。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家返新工簽合約時必須注意的5大伏位！



（《大叔的愛》劇照）

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對不少年輕人來説，人生簽署的第一份合約就是成爲職場新人時的合約，因此大家對合約有甚麽要注意也是一知半解。《開罐》Opener就請教了企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，講解幾個合約必睇得伏位，避免打工仔墜入求職陷阱。

👇👇👇即睇簽合約必須注意5大伏位👇👇👇

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【1】年假與通知期

Son姐表示最重要是要先了解辭職通知期和年假計算方法等。年假到底是計算工作日還是日數呢？有花紅或津貼嗎？職場新人也要留意辭職通知期和可否以賠錢方法提前離職。她亦提醒大家不要相信口頭承諾，只有寫在合約裏的内容才是可信的。

【2】無需立刻簽署！

即使工作性質相同，不同公司對職位也可能有不同稱呼。如打工仔對job title有意見，可以在簽署合約前提出意見。例如你不喜歡clerical officer這個稱呼，能嘗試要求公司改成admin officer；但要記著提早表達意見。

同樣地，若對合約有甚麽不清楚或希望更了解，僱員是沒有責任也沒有必要立刻簽署！打工仔無需要擔心會丟失工作，因爲作爲僱員你是有權將合約帶回家仔細琢磨；當然亦同時要遵守保密條款。

【3】騙徒手法層出不窮

若公司要求你立刻簽署合約，提醒要小心有詐。Son姐講到有不少騙案會誘迫打工仔簽約，而合約即日生效；若你選擇離職就要你根據合約所寫的通知期賠錢。

香港並無法例規定通知期有多長，騙徒可以在合約上寫1個月或3個月等通知期，靠此賺取金錢。Son姐指有個案曾經吵上勞工處也沒辦法追討，「擺到明係玩你，但你簽咗就係當你同意，要小心！」

【4】合約要好好保管

雖然有些僱傭條例是明文規定，有部份合約内容是各公司自行訂立。例如辭職7天内必須將所有薪金支付，而條例規定每星期有一天假期，但放假放那一天則是可以協商。

香港並不存在無理解僱，只需要根據合約内的條款通知或賠錢，是不需要向打工仔解釋解僱原因。因此打工仔簽完合約要好好保管，以防未來找到新工作或要辭職時找HR拿，Son姐表示：「到時通曬天全世界都知咩事，你係咪豬啊？」

【5】強積金錢少也要留神

有不少打工仔對强積金有疑惑，不知該如何分配，隨便填寫。Son姐指出「積少成多啊！本來已經冇，重要蝕晒佢？」應付强積金不應掉以輕心，應該要好好選擇。

雖然中介不可以給意見，但打工仔可以因應風險管理測試作選擇。Son姐建議不要選保本的基金，扣除通脹和管理費可能已經所剩無幾：「就係因爲唔多先更加要重視，賺的一蚊得一蚊。」

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打工仔剛剛進入社會犯錯是很常見的事，不少人遇見這些情況時都會很彷徨，不知道應該如何解決和向上司交代。有網民在討論區上分享自己即使已經重複檢查，但還是不小心將email發給錯誤的客人。裏面還附有另一位客人的個人資料和地址，令他不知所措。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教一班打工仔在犯下這種錯誤時應該如何解決。職場菜鳥email誤發客人資料求救👈 👈 👈