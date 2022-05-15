【韓國女團/aespa/(G)I-DLE/IVE/LE SSERAFIM/Red Velvet/NMIXX】近期又有指韓國女團即將「改朝換代」進入第5代團體，亦有不少新女團成員引起很大討論，韓國討論區theqoo有網友就整理了2022上半年話題度最高的TOP 6女星，一起看看吧！



TWICE

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【1】Winter@aespa

雖然是女團aespa成員，不過爆紅卻是因為所屬公司SM娛樂的跨團分隊GOT the beat。2022年1月《Step Back》活動時因音樂節目Fancam一個可愛表情而再度人氣急升，片段上架3個月已在YouTube錄得超過1,290萬點擊。

【2】Minnie@(G)I-DLE

Minnie雖然是泰國人，不過韓文實力絕對不差，也是隊中主唱之一，2022年3月推出《TOMBOY》時一頭灰髮被韓國網友大讚，加上冷酷的歌曲概念，成為最強Girl Crush代表。

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【3】張員瑛@IVE

員瑛在IZ*ONE限定活動完結後，回到公司以女團IVE出道，有IZ*ONE的兩年多舞台經驗，IVE活動可說是得心應手。韓國網友近期最愛她在新歌《LOVE DIVE》的自戀鏡子舞，與平時的甜美形成很大反差。

【4】Kazuha@LE SSERAFIM

LE SSERAFIM雖然有IZ*ONE的宮脇咲良和金采源，不過討論度竟不及日本成員Kazuha。5月2日出道當日，一個韓國討論區至少有3個熱門Post，網民吹奏指Kazuha比起本身的宣傳照更加驚為天人，更為她加上「第二個秀智」的美譽。

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【5】Joy@Red Velvet

2022年3月，Red Velvet久違以歌曲《Feel My Rhythm》回歸，一向被讚是「果汁相」的成員Joy再次成為討論焦點，笑容被指超治癒，就像自帶花花Filter一樣。

【6】Sullyoon@NMIXX

18歲的Sullyoon是JYP娛樂新女團NMIXX成員，憑清純外貌很快引起關注，被指似師姐TWICE的子瑜和SANA混合體，即使團隊有7人都十分搶眼，絕對是韓國新一代仙氣女神。

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