【迪士尼/主題樂園/龍馬樂園】韓國有望興建迪士尼，當地除了樂天世界、愛寶樂園等人氣公園外，其實都有不少中小型的本地薑主題樂園，因為人流減少而荒廢，不過部分竟殺出新血路起死回生。



東京迪士尼現時是亞洲最大園區 / Roméo A

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據韓媒報道，韓國慶尚北道有望興建迪士尼樂園及度假區，將選址東南部城市，成事的話會是亞洲第2大迪士尼。慶尚北道當局表示仍在討論是否投標相關計劃，最快6月初有定案，其實韓國都有不少本地薑主題樂園，部分殺出一條血路，亦有很多因經營不善而倒閉，變成廢棄公園。

【1】龍馬樂園（용마렌드）

位於首爾近郊的忘憂站，本身已在2011年廢置，卻意外發展成收費式的打卡熱點。只要付5,000韓圜（港幣約33元）就可以入場，連不少韓星都來過拍MV、宣傳照、劇集等，包括BTS、EXO、TWICE、GOT7、PENTAGON等等。

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【2】慶仁樂園（경인랜드）

富川市的慶仁樂園在2007年開始營運，一直以來都有不少市民到訪，直至2015年政府計劃重建該區而收回營運權，之後便一直廢置到現在。大部分設施都已經變得爛熔熔，遊樂設施的操控室鋪滿塵埃，周圍亦發現滅火器、破椅等帶有攻擊性的物品，但白天仍有不少人會專誠來到打卡。

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【3】Imsil Cheese Theme Park

距離首爾約3小時火車車程的全羅北道任實郡有個芝士主題樂園，建築物裝修成歐陸風格，還有兩幢芝士造型的建築物。樂園最特別是可體驗製作芝士及Pizza，有得食又有得玩。

【4】Okpo Land（玉浦地遊樂園）

1996年開業的Okpo Land有韓國最恐怖主題公園之稱，位於釜山附近的巨濟島上，擁有不少在當時十分先進的遊樂設施，如過山車、碰碰車、摩天輪，當中最出名的是鴨子造型的小火車。

樂園在1999年宣佈倒閉，有傳Okpo Land在金融風暴後負債，但更多說法指是因為鴨子火車行駛時出軌墜地。兩次事故導致兩死一傷，當局沒有道歉，也沒有透露出事的理由。Okpo Land從此荒廢，直到2011年才被拆卸重建成酒店。

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